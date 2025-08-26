На "Госуслугах" появится платформа согласий по персональным данным

Рейтинг@Mail.ru
10:43 26.08.2025 (обновлено: 11:17 26.08.2025)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Единая платформа, где можно будет увидеть ранее выданные согласия на обработку персональных данных и отозвать их, появится на "Госуслугах" - она будет разработана в рамках второго пакета мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры. "На "Госуслугах" будет создана единая платформа согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы", - говорится в сообщении министерства в его канале в Мах.Во вторник Минцифры разместило второй пакет поправок на федеральном портале проектов нормативных актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения. Ранее глава ведомства Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
