В Госдуме предложили создать туалеты для родителей с детьми в ТЦ
В Госдуме предложили создать туалеты для родителей с детьми в ТЦ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением проработать обязательное оборудование доступных туалетных помещений для посетителей с детьми в магазинах и торговых центрах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас поручить профильным подразделениям министерства промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязательное оборудование доступных туалетных помещений для посетителей с детьми в торговых объектах, а также обеспечить контроль за их наличием и соответствием санитарным требованиям", - сказано в документе. Также в нем подчеркивается, что в действующем законодательстве отсутствуют четкие нормы, которые бы закрепляли обязанность торговых объектов обеспечивать удобный и безопасный доступ семейных категорий граждан к специально оборудованным помещениям.
В Госдуме предложили создать туалеты для родителей с детьми в ТЦ
