Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на операционной системе Android. "Начиная со следующего года Android будет требовать, чтобы все приложения были зарегистрированы проверенными разработчиками для установки пользователями на сертифицированные устройства Android", — говорится в блоге для разработчиков этой ОС. Компания подчеркивает, что это создаст "критически важную систему ответственности", которая помешает распространению вредоносных приложений. Это требование прежде всего начнет действовать в странах, особенно пострадавших от мошенничества с мобильными приложениями, — в сентябре следующего года оно вступит в силу в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. А с 2027-го заработает по всему миру. Чтобы упростить процесс для разработчиков, чьи приложения распространяются только в Google Play, создадут новую платформу Android Developer Console. Она позволит пройти верификацию и узнать, как работают новые правила. Google и его поисковая система входят в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

