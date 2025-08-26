Рейтинг@Mail.ru
Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 26.08.2025 (обновлено: 17:12 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/google-2037702993.html
Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений
Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений - РИА Новости, 26.08.2025
Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений
Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на операционной системе... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:40:00+03:00
2025-08-26T17:12:00+03:00
технологии
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на операционной системе Android. "Начиная со следующего года Android будет требовать, чтобы все приложения были зарегистрированы проверенными разработчиками для установки пользователями на сертифицированные устройства Android", — говорится в блоге для разработчиков этой ОС. Компания подчеркивает, что это создаст "критически важную систему ответственности", которая помешает распространению вредоносных приложений. Это требование прежде всего начнет действовать в странах, особенно пострадавших от мошенничества с мобильными приложениями, — в сентябре следующего года оно вступит в силу в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. А с 2027-го заработает по всему миру. Чтобы упростить процесс для разработчиков, чьи приложения распространяются только в Google Play, создадут новую платформу Android Developer Console. Она позволит пройти верификацию и узнать, как работают новые правила. Google и его поисковая система входят в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20250822/roskomnadzor--2036974187.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, google
Технологии, Google
Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений

Google запретит установку незарегистрированных приложений на гаджеты с Android

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на операционной системе Android.
"Начиная со следующего года Android будет требовать, чтобы все приложения были зарегистрированы проверенными разработчиками для установки пользователями на сертифицированные устройства Android", — говорится в блоге для разработчиков этой ОС.
Компания подчеркивает, что это создаст "критически важную систему ответственности", которая помешает распространению вредоносных приложений.
Это требование прежде всего начнет действовать в странах, особенно пострадавших от мошенничества с мобильными приложениями, — в сентябре следующего года оно вступит в силу в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. А с 2027-го заработает по всему миру.
Чтобы упростить процесс для разработчиков, чьи приложения распространяются только в Google Play, создадут новую платформу Android Developer Console. Она позволит пройти верификацию и узнать, как работают новые правила.
Google и его поисковая система входят в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Роскомнадзор прокомментировал жалобы россиян на работу Google Meet
22 августа, 13:48
 
ТехнологииGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала