13:35 26.08.2025
В образовательных учреждениях завершили подготовку к новому учебному году
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Все необходимые условия для комфортного обучения в образовательных учреждениях России созданы, их приемка к новому учебному году завершилась, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Приемка готовности образовательных организаций к новому учебному году полностью завершилась. Созданы все необходимые условия для комфортного обучения в 85 тысячах учреждений образования по всей стране", – сообщил Чернышенко. Он отметил, что в число принятых учреждений входят порядка 32 тысяч детских садов, более 38 тысяч школ, около 3,3 тысячи колледжей, более 1,2 тысячи вузов, порядка 11 тысяч организаций дополнительного образования, а также около 600 иных образовательных организаций. "В этом учебном году за парты сядут более 26,5 миллионов школьников и студентов, из них более 1,5 миллионов – первоклассники", – подчеркнул вице-премьер.
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
