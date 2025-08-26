https://ria.ru/20250826/god-2037650103.html
В образовательных учреждениях завершили подготовку к новому учебному году
В образовательных учреждениях завершили подготовку к новому учебному году - РИА Новости, 26.08.2025
В образовательных учреждениях завершили подготовку к новому учебному году
Все необходимые условия для комфортного обучения в образовательных учреждениях России созданы, их приемка к новому учебному году завершилась, сообщил... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:35:00+03:00
2025-08-26T13:35:00+03:00
2025-08-26T13:35:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Все необходимые условия для комфортного обучения в образовательных учреждениях России созданы, их приемка к новому учебному году завершилась, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Приемка готовности образовательных организаций к новому учебному году полностью завершилась. Созданы все необходимые условия для комфортного обучения в 85 тысячах учреждений образования по всей стране", – сообщил Чернышенко. Он отметил, что в число принятых учреждений входят порядка 32 тысяч детских садов, более 38 тысяч школ, около 3,3 тысячи колледжей, более 1,2 тысячи вузов, порядка 11 тысяч организаций дополнительного образования, а также около 600 иных образовательных организаций. "В этом учебном году за парты сядут более 26,5 миллионов школьников и студентов, из них более 1,5 миллионов – первоклассники", – подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20250826/vremja-2037641380.html
https://ria.ru/20250826/mvd-2037582368.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_226:0:1582:1017_1920x0_80_0_0_24dacea9dc754be4456d8d27541f62ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
В образовательных учреждениях завершили подготовку к новому учебному году
Чернышенко: в России созданы все необходимые условия для комфортного обучения
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Все необходимые условия для комфортного обучения в образовательных учреждениях России созданы, их приемка к новому учебному году завершилась, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Приемка готовности образовательных организаций к новому учебному году полностью завершилась. Созданы все необходимые условия для комфортного обучения в 85 тысячах учреждений образования по всей стране", – сообщил Чернышенко
.
Он отметил, что в число принятых учреждений входят порядка 32 тысяч детских садов, более 38 тысяч школ, около 3,3 тысячи колледжей, более 1,2 тысячи вузов, порядка 11 тысяч организаций дополнительного образования, а также около 600 иных образовательных организаций.
"В этом учебном году за парты сядут более 26,5 миллионов школьников и студентов, из них более 1,5 миллионов – первоклассники", – подчеркнул вице-премьер.