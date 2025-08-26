https://ria.ru/20250826/god-2037650103.html

В образовательных учреждениях завершили подготовку к новому учебному году

В образовательных учреждениях завершили подготовку к новому учебному году - РИА Новости, 26.08.2025

В образовательных учреждениях завершили подготовку к новому учебному году

Все необходимые условия для комфортного обучения в образовательных учреждениях России созданы, их приемка к новому учебному году завершилась, сообщил... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T13:35:00+03:00

2025-08-26T13:35:00+03:00

2025-08-26T13:35:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Все необходимые условия для комфортного обучения в образовательных учреждениях России созданы, их приемка к новому учебному году завершилась, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Приемка готовности образовательных организаций к новому учебному году полностью завершилась. Созданы все необходимые условия для комфортного обучения в 85 тысячах учреждений образования по всей стране", – сообщил Чернышенко. Он отметил, что в число принятых учреждений входят порядка 32 тысяч детских садов, более 38 тысяч школ, около 3,3 тысячи колледжей, более 1,2 тысячи вузов, порядка 11 тысяч организаций дополнительного образования, а также около 600 иных образовательных организаций. "В этом учебном году за парты сядут более 26,5 миллионов школьников и студентов, из них более 1,5 миллионов – первоклассники", – подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20250826/vremja-2037641380.html

https://ria.ru/20250826/mvd-2037582368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий чернышенко