В УФСИН опровергли сообщения об уходе главаря банды киллеров на СВО

УФСИН: отбывающий наказание главарь группировки киллеров Гагиев не уходил на СВО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Главарь одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслан Гагиев по прозвищу Джако, осужденный пожизненно и отбывающий наказание в колонии "Полярная сова" в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе, не уходил на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Гагиев мог уйти на СВО – якобы такой слух "гуляет" между потерпевшими по делу его банды, а поводом стало голосовое сообщение, которое Гагиев "отправил знакомому". Подлинность аудиосообщения не была подтверждена, отмечали в прессе.
"Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал. Кто к пожизненному (приговорен – ред.), на СВО не уходит", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ушел или нет Аслан Гагиев на спецоперацию.
В пресс-службе уточнили, что Гагиев находится в "Полярной сове" – колонии особого режима для пожизненно осужденных в поселке Харп на Ямале.
В сентябре 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гагиева к пожизненному лишению свободы. Именно такое наказание просил для него прокурор в ходе прений по делу.
По информации следствия, Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Руководители этих банд по поручению Джако подобрали участников среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы. Всего, как отмечал СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов.
В 2012-2013 годах по указанию Гагиева в Северной Осетии подчиненные ему бандиты совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа. При этом ранее СК РФ информировал, что всего на счету его группировки около 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.
Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене, экстрадировали в Россию в июне 2018 года.