Словакия попросила Украину воздержаться от атак на объекты энергетики

БРАТИСЛАВА, 26 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар призвал Киев воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру, об этом он сообщил в соцсети Facebook*.Дипломат заявил, что за последние два дня провел переговоры с главой МИД Украины и вице-премьером страны по европейской и евро-атлантической интеграции. "Я проинформировал их об отправленном в Европейскую комиссию письме, которое касается охраны стратегической энергетической инфраструктуры в связи с атаками по нефтепроводу "Дружба", и попросил украинскую сторону воздержаться от таких атак, которые наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине", — написал Бланар. По его словам, киевские власти заинтересованы в конструктивном подходе и благодарны за помощь, которую им оказывает Словакия. Атаки ВСУ на "Дружбу"С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Запрещена в России как экстремистская соцсеть.

