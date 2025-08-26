Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
21:05 26.08.2025
Немецкий грузоперевозчик DB Cargo планирует сокращения, пишет Spiegel
Немецкий грузоперевозчик DB Cargo планирует сокращения, пишет Spiegel
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Немецкий железнодорожный грузоперевозчик DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ и сокращение 170 рабочих мест в качестве мер экономии, пишет издание Spiegel со ссылкой на компанию. "Находящаяся в кризисе дочерняя компания железнодорожной (компании Deutsche Bahn – ред.) DB Cargo намерена закрыть множество ремонтных депо… Планируется закрыть десять из 15 филиалов… В общей сложности в ходе масштабной реструктуризации всех мастерских планируется сократить 170 рабочих мест", - говорится в статье. Компания вынуждена рассматривать такие шаги в рамках курса на жесткую экономию, отмечает издание. Обсуждение предложенной концепции реструктуризации начнется в сентябре. Профсоюз Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) раскритиковал планы грузоперевозчика. "Да, ситуация в железнодорожных грузоперевозках напряженная. Но вместо того, чтобы наконец-то сформулировать четкую концепцию будущего, (глава DB Cargo – ред.) Зигрид Никутта делает ставку исключительно на сокращение расходов, закрытия и сокращение рабочих мест", - говорится в пресс-релизе на сайте профсоюза.
© AP Photo / Martin MeissnerКонтейнеры и автомобили в немецком порту Бремерхафен
Контейнеры и автомобили в немецком порту Бремерхафен. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Немецкий железнодорожный грузоперевозчик DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ и сокращение 170 рабочих мест в качестве мер экономии, пишет издание Spiegel со ссылкой на компанию.
"Находящаяся в кризисе дочерняя компания железнодорожной (компании Deutsche Bahn – ред.) DB Cargo намерена закрыть множество ремонтных депо… Планируется закрыть десять из 15 филиалов… В общей сложности в ходе масштабной реструктуризации всех мастерских планируется сократить 170 рабочих мест", - говорится в статье.
Компания вынуждена рассматривать такие шаги в рамках курса на жесткую экономию, отмечает издание. Обсуждение предложенной концепции реструктуризации начнется в сентябре.
Профсоюз Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) раскритиковал планы грузоперевозчика.
"Да, ситуация в железнодорожных грузоперевозках напряженная. Но вместо того, чтобы наконец-то сформулировать четкую концепцию будущего, (глава DB Cargo – ред.) Зигрид Никутта делает ставку исключительно на сокращение расходов, закрытия и сокращение рабочих мест", - говорится в пресс-релизе на сайте профсоюза.
