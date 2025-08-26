https://ria.ru/20250826/germaniya-2037743915.html

Немецкий грузоперевозчик DB Cargo планирует сокращения, пишет Spiegel

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Немецкий железнодорожный грузоперевозчик DB Cargo планирует закрытие двух третей филиалов ремонтных депо в ФРГ и сокращение 170 рабочих мест в качестве мер экономии, пишет издание Spiegel со ссылкой на компанию. "Находящаяся в кризисе дочерняя компания железнодорожной (компании Deutsche Bahn – ред.) DB Cargo намерена закрыть множество ремонтных депо… Планируется закрыть десять из 15 филиалов… В общей сложности в ходе масштабной реструктуризации всех мастерских планируется сократить 170 рабочих мест", - говорится в статье. Компания вынуждена рассматривать такие шаги в рамках курса на жесткую экономию, отмечает издание. Обсуждение предложенной концепции реструктуризации начнется в сентябре. Профсоюз Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) раскритиковал планы грузоперевозчика. "Да, ситуация в железнодорожных грузоперевозках напряженная. Но вместо того, чтобы наконец-то сформулировать четкую концепцию будущего, (глава DB Cargo – ред.) Зигрид Никутта делает ставку исключительно на сокращение расходов, закрытия и сокращение рабочих мест", - говорится в пресс-релизе на сайте профсоюза.

германия

