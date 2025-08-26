https://ria.ru/20250826/gd-2037744545.html
В Госдуме обсудят запрет восхождений альпинистов без инструктора
В Госдуме обсудят запрет восхождений альпинистов без инструктора - РИА Новости, 26.08.2025
В Госдуме обсудят запрет восхождений альпинистов без инструктора
Запрет восхождений альпинистов на определенную высоту без сопровождения инструктора и подтверждения подготовки обсудит в период осенней сессии комитет Госдумы... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T21:08:00+03:00
2025-08-26T21:08:00+03:00
2025-08-26T21:08:00+03:00
сангаджи тарбаев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114389/29/1143892929_0:244:2769:1802_1920x0_80_0_0_639047cd4877c455a6d5caf79241af9f.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запрет восхождений альпинистов на определенную высоту без сопровождения инструктора и подтверждения подготовки обсудит в период осенней сессии комитет Госдумы по туризму совместно с представителями Минэкономразвития и экспертами, сообщил глава комитета Сангаджи Тарбаев. "Обсуждается идея запретить альпинистам подниматься на определенную высоту либо по маршрутам 5-6 категорий сложности без сопровождения профессионального инструктора и подтверждения соответствующей подготовки. Сейчас закон не запрещает самостоятельные восхождения на любую высоту", - сказал парламентарий журналистам. По его словам, задача предстоящего совещания с представителями Минэкономразвития и экспертами в сфере экстремального туризма, которое состоится до конца этого года - обсуждение и совместная проработка предложений, направленных на регулирование и обеспечение безопасности в сфере экстремального туризма, с последующим внесением этих изменений в законодательство. "Этим летом мы с коллегами уже приняли поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за оказание услуг по сопровождению туристов на маршруте без привлечения аттестованного инструктора-проводника", - напомнил Тарбаев. Он призвал туристов выбирать в сопровождение только официальных инструкторов-проводников, которые прошли аттестацию и профессионально занимаются своим делом. "Подходите обдумано к выбору, так как ответственность за ваше здоровье лежит и на вас самих", - подытожил глава комитета.
https://rsport.ria.ru/20250118/30-let-na-elbruse-1994268314.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114389/29/1143892929_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_905ec74561a59e9dde46dda743fe1662.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сангаджи тарбаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, происшествия
Сангаджи Тарбаев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Происшествия
В Госдуме обсудят запрет восхождений альпинистов без инструктора
Депутат Тарбаев: в ГД обсудят запрет восхождений альпинистов без инструктора
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запрет восхождений альпинистов на определенную высоту без сопровождения инструктора и подтверждения подготовки обсудит в период осенней сессии комитет Госдумы по туризму совместно с представителями Минэкономразвития и экспертами, сообщил глава комитета Сангаджи Тарбаев.
"Обсуждается идея запретить альпинистам подниматься на определенную высоту либо по маршрутам 5-6 категорий сложности без сопровождения профессионального инструктора и подтверждения соответствующей подготовки. Сейчас закон не запрещает самостоятельные восхождения на любую высоту", - сказал парламентарий журналистам.
По его словам, задача предстоящего совещания с представителями Минэкономразвития
и экспертами в сфере экстремального туризма, которое состоится до конца этого года - обсуждение и совместная проработка предложений, направленных на регулирование и обеспечение безопасности в сфере экстремального туризма, с последующим внесением этих изменений в законодательство.
"Этим летом мы с коллегами уже приняли поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за оказание услуг по сопровождению туристов на маршруте без привлечения аттестованного инструктора-проводника", - напомнил Тарбаев
.
Он призвал туристов выбирать в сопровождение только официальных инструкторов-проводников, которые прошли аттестацию и профессионально занимаются своим делом.
"Подходите обдумано к выбору, так как ответственность за ваше здоровье лежит и на вас самих", - подытожил глава комитета.