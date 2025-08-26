https://ria.ru/20250826/gd-2037744545.html

В Госдуме обсудят запрет восхождений альпинистов без инструктора

В Госдуме обсудят запрет восхождений альпинистов без инструктора

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запрет восхождений альпинистов на определенную высоту без сопровождения инструктора и подтверждения подготовки обсудит в период осенней сессии комитет Госдумы по туризму совместно с представителями Минэкономразвития и экспертами, сообщил глава комитета Сангаджи Тарбаев. "Обсуждается идея запретить альпинистам подниматься на определенную высоту либо по маршрутам 5-6 категорий сложности без сопровождения профессионального инструктора и подтверждения соответствующей подготовки. Сейчас закон не запрещает самостоятельные восхождения на любую высоту", - сказал парламентарий журналистам. По его словам, задача предстоящего совещания с представителями Минэкономразвития и экспертами в сфере экстремального туризма, которое состоится до конца этого года - обсуждение и совместная проработка предложений, направленных на регулирование и обеспечение безопасности в сфере экстремального туризма, с последующим внесением этих изменений в законодательство. "Этим летом мы с коллегами уже приняли поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за оказание услуг по сопровождению туристов на маршруте без привлечения аттестованного инструктора-проводника", - напомнил Тарбаев. Он призвал туристов выбирать в сопровождение только официальных инструкторов-проводников, которые прошли аттестацию и профессионально занимаются своим делом. "Подходите обдумано к выбору, так как ответственность за ваше здоровье лежит и на вас самих", - подытожил глава комитета.

