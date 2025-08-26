Рейтинг@Mail.ru
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 26.08.2025 (обновлено: 11:14 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/flag-2037577507.html
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ
Ветеран армии США был задержан после поджога американского флага рядом с Белым домом в знак протеста против одного из последних указов президента страны... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T06:48:00+03:00
2025-08-26T11:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037595734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21e2041f21c9d216e22157f2c66cf089.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ветеран армии США был задержан после поджога американского флага рядом с Белым домом в знак протеста против одного из последних указов президента страны Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Fox 5. В понедельник Трамп, вопреки решению верховного суда США о свободе политического выражения, подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага. "Ветеран армии США был задержан перед Белым домом после того, как сжег флаг в знак протеста против одного из последних указов президента Дональда Трампа", - говорится в публикации.
https://rsport.ria.ru/20250821/trener-2036745953.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание ветерана армии США за сожжение американского флага
Ветеран армии США был взят под стражу перед Белым домом в понедельник после того, как сжег флаг в знак протеста против одного из последних указов президента Дональда Трампа.
2025-08-26T06:48
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037595734_362:0:1802:1080_1920x0_80_0_0_df9f74f8d7a72d4dd17158df1594d321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ

Fox 5: Ветерана армии США задержали после поджога флага рядом с Белым домом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ветеран армии США был задержан после поджога американского флага рядом с Белым домом в знак протеста против одного из последних указов президента страны Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Fox 5.
В понедельник Трамп, вопреки решению верховного суда США о свободе политического выражения, подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага.
"Ветеран армии США был задержан перед Белым домом после того, как сжег флаг в знак протеста против одного из последних указов президента Дональда Трампа", - говорится в публикации.
Американский тренер по спортивной гимнастике Шон Гарднер - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В США арестовали тренера по делу о производстве детской порнографии
21 августа, 15:18
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала