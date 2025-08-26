https://ria.ru/20250826/flag-2037577507.html
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ
26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ветеран армии США был задержан после поджога американского флага рядом с Белым домом в знак протеста против одного из последних указов президента страны Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Fox 5. В понедельник Трамп, вопреки решению верховного суда США о свободе политического выражения, подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага. "Ветеран армии США был задержан перед Белым домом после того, как сжег флаг в знак протеста против одного из последних указов президента Дональда Трампа", - говорится в публикации.
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ
