https://ria.ru/20250826/evropa-2037592541.html
СМИ раскрыли, что страны Европы устроят на границе с Россией
СМИ раскрыли, что страны Европы устроят на границе с Россией - РИА Новости, 26.08.2025
СМИ раскрыли, что страны Европы устроят на границе с Россией
Финляндия и Польша рассматривают восстановление болот для защиты своих границ от России, пишет Politico. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:32:00+03:00
2025-08-26T09:32:00+03:00
2025-08-26T09:45:00+03:00
в мире
финляндия
польша
россия
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f5eceddbbb482d9f534d68482b44ec9.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Финляндия и Польша рассматривают восстановление болот для защиты своих границ от России, пишет Politico."В Финляндии и Польше сообщили изданию, что они активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ и борьбе с изменением климата", — говорится в публикации.Журналисты указали, что болота могут представлять угрозу для военных грузовиков и бронетехники. Издание сослалось на инцидент с гибелью американских военных в Литве в первой половине этого года.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250826/orban-2037569872.html
https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037570255.html
финляндия
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e7972ddbf8a89630c0367d657ace123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, польша, россия, politico, нато
В мире, Финляндия, Польша, Россия, Politico, НАТО
СМИ раскрыли, что страны Европы устроят на границе с Россией
Politico: Финляндия и Польша планируют восстановить болота для защиты от России