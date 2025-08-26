Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что страны Европы устроят на границе с Россией - РИА Новости, 26.08.2025
09:32 26.08.2025 (обновлено: 09:45 26.08.2025)
СМИ раскрыли, что страны Европы устроят на границе с Россией
Финляндия и Польша рассматривают восстановление болот для защиты своих границ от России, пишет Politico. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Финляндия и Польша рассматривают восстановление болот для защиты своих границ от России, пишет Politico."В Финляндии и Польше сообщили изданию, что они активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ и борьбе с изменением климата", — говорится в публикации.Журналисты указали, что болота могут представлять угрозу для военных грузовиков и бронетехники. Издание сослалось на инцидент с гибелью американских военных в Литве в первой половине этого года.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
"В Финляндии и Польше сообщили изданию, что они активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ и борьбе с изменением климата", — говорится в публикации.
Журналисты указали, что болота могут представлять угрозу для военных грузовиков и бронетехники. Издание сослалось на инцидент с гибелью американских военных в Литве в первой половине этого года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
