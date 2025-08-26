https://ria.ru/20250826/evropa-2037539223.html

Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти

аналитика

венгрия

украина

словакия

европа

В современной глобальной политике просто не бывает обособленных событий, как бы закукленных в себе и не оказывающих влияния на другие процессы, сценарии и решения. Взаимоотношения держав, особенно из числа тех, что носят приставку "сверх", — это всегда клубок действий, стремлений, стратегий, маневров, и все они обладают взаимной гравитацией, что расходится широкими кругами по глобусу. За последние дни произошел целый ряд событий, формирующих вариативность ближайшего будущего.Началось все с выступления Владимира Зеленского. Стоя в черной траурной вышиванке, сомнительно легитимный глава Украины поздравил соотечественников с Днем независимости и с торжествующей улыбкой передал отдельный привет Венгрии, заявив, что судьба нефтепровода "Дружба" будет зависеть от поведения Будапешта. За неполные две недели до этого ВСУ нанесли три удара по инфраструктуре магистрального нефтепровода на территории Брянской области, что привело к временной остановке прокачки сырой нефти, жизненно необходимой для обеспечения экономик Венгрии и Словакии.Братислава среагировала первой. Министр иностранных дел Юрай Бланар созвонился со своим украинским визави и напомнил, что НПЗ Slovnaft является крупнейшим поставщиком дизельного топлива, а также крупнейшим игроком внутри своей страны. Если поставки российской нефти прекратятся, Украина лишится значительной доли импорта, а литр дизеля там уже стоит в пределах 52-56 гривен (105-115 рублей). Удивительно, но официальный Киев обошелся без привычного хамства и заявил, что принял к сведению.А вот с венграми Зеленский и его команда ведут себя нарочито нагло. На слова Зеленского тут же последовало заявление Петера Сийярто: Венгрия никому не позволит посягать на собственную энергобезопасность, что равняется суверенитету. Украинский министр Сибига выкатил встречный текст, где посоветовал Будапешту "диверсифицировать поставки энергоресурсов, как делает вся Европа, без участия России". Эту пикировку, все более далекую от норм дипломатии, можно было бы списать на двустороннее противостояние Киева и Будапешта, чьи отношения давно и сильно напряжены. Со стороны Украины — дискриминацией нацменьшинств и многолетним газовым шантажом, а со стороны Венгрии — системным блокированием всех украинских потуг вступить в ЕС и НАТО. Однако, судя по некоторым признакам, ситуация намного глубже и глобальнее.Будапешт направил официальную ноту в Еврокомиссию с требованием защитить суверенные интересы Венгрии от украинской агрессии, на что получил лаконичный ответ: Еврокомиссия не видит угрозы для энергобезопасности Европейского союза. Понимайте как хотите, но среди строк упорно просматривается намек, что в Брюсселе Венгрию частью ЕС не считают и показательно наказывают за строптивость в отстаивании национальных интересов, идущих вразрез с единственно допустимым курсом.Все бы ничего, да только Венгрия сейчас является неофициальным фаворитом Вашингтона, а Виктор Орбан может похвастать личным расположением Дональда Трампа. Последний на новости об украинских террористических художествах прислал личное письмо, отметив, что Венгрия и Словакия — его большие друзья. Этим американская реакция и ограничилась, что послужило поводом для многочисленных шуток, однако есть мнение, что причиной этому оперативная работа российских аварийных бригад, восстановивших работоспособность нефтепровода.Перед нами большая политическая игра, где через ухмыляющегося Зеленского реализуется политика Лондона и Брюсселя по сдерживанию Соединенных Штатов, демонстративно нанося пощечины трамповским протеже. Американский президент это понимает и выдерживает паузу, доводя Киев, Брюссель и Лондон до кондиции, когда они будут готовы пойти на уступки. Естественно, в пользу США, но текущий геополитический оксюморон в том, что и Россию это "принуждение к миру" тоже устроит.Трампу спешить некуда. Во-первых, он уже установил тесный контакт с Владимиром Путиным и провел личную встречу, по итогам которой оба лидера благостно улыбались и обменивались комплиментами. Во-вторых, подмял под себя все оставшиеся украинские активы в рамках так называемого минерального соглашения. В-третьих, принудил Евросоюз к неравноценной торговой сделке, обеспечив льготный режим американским товарам и загрузку собственного ВПК за счет европейских финансов. В-четвертых: в отличие от ЕС и Великобритании, у американцев избыток энергоресурсов, и это американская СПГ-игла воткнута глубоко в мягкое брюхо Старого Света, а не наоборот.Бронелобая политика Европы, когда она открыто воюет с Россией и строит скрытные козни Соединенным Штатам, уже в ближней перспективе вполне может поставить под вопрос само существование ЕС. Прецедент с Венгрией и Словакией очень опасен, так как наглядно демонстрирует тоталитарную сущность политического центра в Брюсселе, заигравшегося в политику в ущерб интересам стран-участниц и здравому смыслу.В рамках этого же вихря событий Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не может быть социальным государством, так как находится в рецессии, имеет спад промышленного производства за прошлый квартал 0,3 процента и просто не имеет денег на выполнение социальных обязательств перед своими гражданами. Канцлер видит шанс на спасение в выходе на новые рынки Африки, Латинской Америки и Азии, но не сообщает, как обеспечить конкурентность немецких товаров, если электроэнергия для конечных потребителей в Германии на 158, а природный газ на 345 процентов дороже, чем в США, не говоря уже о Китае.В Берлине прекрасно понимают, что единственный реальный шанс — восстановить импорт российского газа, а сделать это можно, только выйдя из русла общевропейской политики, прекратив поддержку Украины и приняв предложение Москвы и Вашингтона. Потому что даже такая мощная экономика, как немецкая, имеет запас прочности и инерции, после чего неминуем коллапс. Экономический, который перерастет в распад еврозоны.Говоря образно, в текущем моменте Брюссель и Лондон с двух сторон держат под руки Украину и ведут ее на убой. Правда, затягивание этого процесса может поставить точку в проекте единой Европы как таковой.

