Исторические поселения Ярославской области благоустроят в 2026 году

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В следующем году в Ярославской области будет запущена программа благоустройства исторических поселений, которая в настоящее время находится в стадии разработки, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.Ее цели и задачи обсудили на оперативном совещании в правительстве Ярославской области под руководством губернатора."Уже проведена большая работа по присвоению этого статуса девяти населенным пунктам региона. Он открывает для территорий новые возможности, в том числе для участия в федеральных конкурсах и государственных программах", – написал губернатор.Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в число исторических поселений регионального значения в рамках проведенной правительством области совместно с ГБУ ЯО "Проектный институт" работы включены поселок Поречье-Рыбное Ростовского округа, села Вятское Некрасовского округа, Великое Гаврилов-Ямского округа, Нагорье Переславль-Залесского округа, Закобякино Любимского округа, Кукобой Первомайского округа, Заозерье Угличского округа, Середа Даниловского округа и Прозорово Брейтовского округа.Село Вятское в этом году уже стало одним из трех в Ярославской области победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который Минстрой РФ проводит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", инициированному президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в числе лидеров от региона Рыбинск и Пошехонье. На реализацию трех этих проектов будет получено 252 миллиона рублей из федерального бюджета, что на 20 миллионов рублей больше, чем по итогам конкурса в 2024 году, отметили в пресс-службе.Также в ходе оперативного совещания глава региона поздравил Рыбинск с получением более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на капремонт теплосетей. Средства выделят в виде казначейского инфраструктурного кредита. Выделенных средств хватит на модернизацию почти 11 километров сетей и оборудования котельных. Реализация проекта повысит качество теплоснабжения домов, где проживают 98 тысяч человек.

