https://ria.ru/20250826/estoniya-2037738920.html

Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж - РИА Новости, 26.08.2025

Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

Эстонский суд приговорил к трем годам тюремного заключения 63-летнюю жительницу страны Эрну Моисееву, имеющую также гражданство РФ, из-за якобы разведывательной РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T20:01:00+03:00

2025-08-26T20:01:00+03:00

2025-08-26T20:01:00+03:00

в мире

россия

эстония

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19540/40/195404000_0:52:500:333_1920x0_80_0_0_a0d62f22d6de4e9b25efa5ba6ee0d42a.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эстонский суд приговорил к трем годам тюремного заключения 63-летнюю жительницу страны Эрну Моисееву, имеющую также гражданство РФ, из-за якобы разведывательной деятельности против Эстонии и попытке нарушения санкций, сообщает телерадиокомпания ERR. "Во вторник, 26 августа, Тартуский уездный суд признал 63-летнюю Эрну Моисееву виновной в направленной против Эстонской Республики разведывательной деятельности и ее поддержке, а также в попытке нарушения санкций. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что ей также предстоит оплатить процессуальные издержки в размере около 3,1 тысячи евро. Ранее в российском представительстве в Таллине сообщили РИА Новости, что Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам. В июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии".

https://ria.ru/20250820/delo-2036610148.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, происшествия