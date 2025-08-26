Рейтинг@Mail.ru
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж - РИА Новости, 26.08.2025
20:01 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/estoniya-2037738920.html
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж - РИА Новости, 26.08.2025
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж
Эстонский суд приговорил к трем годам тюремного заключения 63-летнюю жительницу страны Эрну Моисееву, имеющую также гражданство РФ, из-за якобы разведывательной РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эстонский суд приговорил к трем годам тюремного заключения 63-летнюю жительницу страны Эрну Моисееву, имеющую также гражданство РФ, из-за якобы разведывательной деятельности против Эстонии и попытке нарушения санкций, сообщает телерадиокомпания ERR. "Во вторник, 26 августа, Тартуский уездный суд признал 63-летнюю Эрну Моисееву виновной в направленной против Эстонской Республики разведывательной деятельности и ее поддержке, а также в попытке нарушения санкций. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что ей также предстоит оплатить процессуальные издержки в размере около 3,1 тысячи евро. Ранее в российском представительстве в Таллине сообщили РИА Новости, что Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам. В июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии".
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

Гражданку России Моисееву приговорили к трем годам в Эстонии за якобы шпионаж

© Flickr / One From RMГород Тарту, Эстония
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Flickr / One From RM
Город Тарту, Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эстонский суд приговорил к трем годам тюремного заключения 63-летнюю жительницу страны Эрну Моисееву, имеющую также гражданство РФ, из-за якобы разведывательной деятельности против Эстонии и попытке нарушения санкций, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Во вторник, 26 августа, Тартуский уездный суд признал 63-летнюю Эрну Моисееву виновной в направленной против Эстонской Республики разведывательной деятельности и ее поддержке, а также в попытке нарушения санкций. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы", - говорится в публикации на сайте ERR.
Отмечается, что ей также предстоит оплатить процессуальные издержки в размере около 3,1 тысячи евро.
Ранее в российском представительстве в Таллине сообщили РИА Новости, что Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам. В июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии".
