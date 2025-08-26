https://ria.ru/20250826/estonija-2037599457.html

Эстония планирует создать "дроновую стену" на границе с Россией

Эстония планирует создать "дроновую стену" на границе с Россией

26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эстония планирует потратить 200 миллионов евро на оснащение границы с Россией средствами борьбы с беспилотниками, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро. Как сообщает телерадиокомпания ERR, которая приводит слова Таро, в планах МВД Эстонии сейчас стоит завершение строительства забора вдоль всей восточной границы, а затем – оснащение его всевозможными техническими средствами, в том числе и средствами радиоэлектронной борьбы. Эти средства, как заявил глава МВД, должны создать на границе "дроновую стену". "Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет – это сумма в районе 200 миллионов евро. То есть, чтобы понятно было – это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога – вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит", – сказал Таро. По данным ERR, пока же МВД планирует обсудить с главой минобороны возможность выдачи разрешения пограничникам перехватывать или сбивать низколетящие дроны. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

