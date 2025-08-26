https://ria.ru/20250826/es-2037686906.html

Премьер Бельгии высказался о конфискации российских активов

Конфискация замороженных российских активов будет иметь системные последствия, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов будет иметь системные последствия, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер."Есть правительства, которые верят, что могут конфисковать эти средства. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто. Это средства Центрального банка России. Средства центральных банков защищены иммунитетом, юридически защищены. И если послать сигнал всему миру, что в Европе можно принять политическое решение конфисковать государственные средства, то это будет иметь последствия. Тогда и другие страны отзовут свои государственные средства. Это будет иметь системные последствия. Это также очень опасно с юридической точки зрения", — сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.По мнению де Вевера, российские активы должны оставаться замороженными, в том числе и потому, что проценты от них идут на помощь Украине. "Это как гусыня, несущая золотые яйца. Мы должны сохранить эту гусыню. И в конце концов, когда речь пойдет о мирном договоре, она может оказаться на столе. Но до этого момента разумно сохранить ситуацию такой, какая она есть", — считает бельгийский премьер.Мерц, со своей стороны, заявил, что разделяет мнение коллеги по этому вопросу. "Я также вижу последствия доступа к резервам Центрального банка для рынка капитала", — добавил он.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских активов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Доходы от замороженных средств Брюссель направляет Украине. По данным газеты Welt am Sonntag, с января по июль 2025-го эта сумма составила 10,1 миллиарда евро.Москва ввела ответные ограничения: резервы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В России не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и государства.

