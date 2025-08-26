Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады рассказал о поставках полезных ископаемых для ФРГ - РИА Новости, 26.08.2025
14:29 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/es-2037662432.html
Премьер Канады рассказал о поставках полезных ископаемых для ФРГ
Канада может способствовать диверсификации поставок важнейших полезных ископаемых для Германии и Европы, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Канада может способствовать диверсификации поставок важнейших полезных ископаемых для Германии и Европы, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. "Цепочки поставок уязвимы. Особенно в том, что касается критических металлов и сырья.... И здесь Канада может способствовать диверсификации для Германии, для Европы. И эти темы будут по-прежнему приобретать все большее значение", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, трансляция велась на странице правительства ФРГ. По его словам, спрос на эти товары в следующем десятилетии может вырасти в четыре раза. "Германия и другие страны пытаются диверсифицировать своих поставщиков в отношении важнейших полезных ископаемых. Так что Канада готова к этому. Мы обладаем огромным богатством важнейших минералов. И вместе мы можем обеспечить безопасные поставки", - отметил канадский премьер. Он добавил, что с этой целью в Берлине подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего стимулирования инвестиций и взаимного сотрудничества.
© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Канада может способствовать диверсификации поставок важнейших полезных ископаемых для Германии и Европы, заявил канадский премьер-министр Марк Карни.
"Цепочки поставок уязвимы. Особенно в том, что касается критических металлов и сырья.... И здесь Канада может способствовать диверсификации для Германии, для Европы. И эти темы будут по-прежнему приобретать все большее значение", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, трансляция велась на странице правительства ФРГ.
По его словам, спрос на эти товары в следующем десятилетии может вырасти в четыре раза.
"Германия и другие страны пытаются диверсифицировать своих поставщиков в отношении важнейших полезных ископаемых. Так что Канада готова к этому. Мы обладаем огромным богатством важнейших минералов. И вместе мы можем обеспечить безопасные поставки", - отметил канадский премьер.
Он добавил, что с этой целью в Берлине подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего стимулирования инвестиций и взаимного сотрудничества.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Бывший министр экономики ФРГ ушел из бундестага
Вчера, 17:26
 
