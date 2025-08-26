Рейтинг@Mail.ru
В Польше могут приравнять бандеровскую символику к фашистской
14:21 26.08.2025
В Польше могут приравнять бандеровскую символику к фашистской
В Польше могут приравнять бандеровскую символику к фашистской - РИА Новости, 26.08.2025
В Польше могут приравнять бандеровскую символику к фашистской
Бандеровскую символику могут приравнять в Польше к фашистской уже ближайшей осенью, сообщил РИА Новости один из депутатов сейма республики. РИА Новости, 26.08.2025
ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Бандеровскую символику могут приравнять в Польше к фашистской уже ближайшей осенью, сообщил РИА Новости один из депутатов сейма республики. В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно прировнять бандеровскую символику к фашистской и пообещал подготовить соответствующий законопроект. "Ближайшее пленарное заседание сейма запланировано на середину октября. Этого времени более чем достаточно, чтобы президент направил в парламент свой проект закона, а депутаты подготовились к его рассмотрению", - сказал собеседник агентства. Он уверен в том, что данный законопроект будет принят парламентом без каких-либо проблем. "Из заявлений множества депутатов следует, что и правящая коалиция, и оппозиция имеют в этом вопросе единое мнение, и странно было бы, если бы законопроект не набрал нужное количество голосов", - сказал депутат. Он также уверен, что после принятия закона президент подпишет его без промедления. "В конце концов это президентский законопроект, который он сам инициировал. Так что, со стороны главы государства мы не ожидаем препятствий для его вступления в силу", - сказал собеседник агентства. В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов" *Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран. МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция по публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией. В России существует административная ответственность за публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.* Запрещенные в России экстремистские организации
В Польше могут приравнять бандеровскую символику к фашистской

Польский сейм может приравнять бандеровскую символику к фашистской

ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Бандеровскую символику могут приравнять в Польше к фашистской уже ближайшей осенью, сообщил РИА Новости один из депутатов сейма республики.
В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно прировнять бандеровскую символику к фашистской и пообещал подготовить соответствующий законопроект.
"Ближайшее пленарное заседание сейма запланировано на середину октября. Этого времени более чем достаточно, чтобы президент направил в парламент свой проект закона, а депутаты подготовились к его рассмотрению", - сказал собеседник агентства.
Он уверен в том, что данный законопроект будет принят парламентом без каких-либо проблем.
"Из заявлений множества депутатов следует, что и правящая коалиция, и оппозиция имеют в этом вопросе единое мнение, и странно было бы, если бы законопроект не набрал нужное количество голосов", - сказал депутат.
Он также уверен, что после принятия закона президент подпишет его без промедления.
"В конце концов это президентский законопроект, который он сам инициировал. Так что, со стороны главы государства мы не ожидаем препятствий для его вступления в силу", - сказал собеседник агентства.
В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов" *
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция по публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией. В России существует административная ответственность за публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.
* Запрещенные в России экстремистские организации
