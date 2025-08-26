Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
26.08.2025
Политолог оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп намерен получить Нобелевскую премию мира за счет решения международных конфликтов, в том числе между Южной Кореей и КНДР, считает...
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен получить Нобелевскую премию мира за счет решения международных конфликтов, в том числе между Южной Кореей и КНДР, считает доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Ранее Трамп предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей. Он также отметил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году."Он вообще твердо решил получить Нобелевскую премию мира. А если уж он что решил, то добьется обязательно. Мне кажется, он сейчас собирает кейсы, связанные с потенциальным миротворчеством и богатым бэкграундом", - полагает собеседник агентства.Как обращает внимание Мартынов, Трамп уже занимал роль посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном, забрав их итоги "себе в зачет".Как считает собеседник агентства, следующим шагом Трампа может быть решение противоречий на Корейском полуострове. Южная Корея сильно зависит от США, а основная сложность при решении корейского вопроса заключается в налаживании контактов между Трампом и лидером КНДР. По мнению Мартынова, в этом американский президент может попытаться добиться помощи от президента РФ Владимира Путина, с которым недавно провел успешный саммит на Аляске."Есть еще фактор Китая, который обойти почти невозможно. Здесь, мне кажется, будут нюансы. С другой стороны, здесь, я думаю, он тоже рассчитывает на протекцию Владимира Путина, который через пару дней отправляется с государственным визитом в Китай", - подчеркивает эксперт.В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
2025
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, США, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог), Владимир Путин, Нобелевская премия мира
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен получить Нобелевскую премию мира за счет решения международных конфликтов, в том числе между Южной Кореей и КНДР, считает доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее Трамп предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей. Он также отметил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске
06:08
"Он вообще твердо решил получить Нобелевскую премию мира. А если уж он что решил, то добьется обязательно. Мне кажется, он сейчас собирает кейсы, связанные с потенциальным миротворчеством и богатым бэкграундом", - полагает собеседник агентства.
Как обращает внимание Мартынов, Трамп уже занимал роль посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном, забрав их итоги "себе в зачет".
Как считает собеседник агентства, следующим шагом Трампа может быть решение противоречий на Корейском полуострове. Южная Корея сильно зависит от США, а основная сложность при решении корейского вопроса заключается в налаживании контактов между Трампом и лидером КНДР. По мнению Мартынова, в этом американский президент может попытаться добиться помощи от президента РФ Владимира Путина, с которым недавно провел успешный саммит на Аляске.
"Есть еще фактор Китая, который обойти почти невозможно. Здесь, мне кажется, будут нюансы. С другой стороны, здесь, я думаю, он тоже рассчитывает на протекцию Владимира Путина, который через пару дней отправляется с государственным визитом в Китай", - подчеркивает эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами
04:38
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Россия готова к сокращению ядерных арсеналов, утверждает Трамп
Вчера, 21:18
 
