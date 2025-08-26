Рейтинг@Mail.ru
Эпидемиолог рассказал о симптомах нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.08.2025
02:36 26.08.2025
Эпидемиолог рассказал о симптомах нового штамма коронавируса
Вариант коронавируса "стратус" отличается достаточно легким течением болезни, симптомы похожи на обычную ОРВИ, отличительной чертой является осиплость голоса у... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вариант коронавируса "стратус" отличается достаточно легким течением болезни, симптомы похожи на обычную ОРВИ, отличительной чертой является осиплость голоса у заболевших, она развивается уже на 1-2 день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заразившихся, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он уточнил, что вариант коронавируса XFG, получивший неофициальное название "стратус", новый только отчасти и является "потомком" "омикрона". "Стратус" отличается достаточно легким течением болезни, симптомы в целом похожи на обычную ОРВИ: головная боль, боли в горле, кашель, заложенность носа, насморк, умеренная лихорадка, слабость. В отличие от гриппа, развитие болезни более "мягкое" и постепенное. Однако есть у "стратуса" и необычный симптом - осиплость голоса, вплоть до его временной потери. Этот симптом развивается уже на 1-2 день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших", - сказал эксперт. Лебедев пояснил, что "стратус" не способен вызвать более тяжелую болезнь, чем другие варианты "омикрона". Однако он обладает высокой заразностью и достаточно быстро распространяется, что может вызвать рост числа заболевших, особенно в больших городах. "Тем не менее, риск для общественного здоровья можно оценить как низкий – уровень популяционного иммунитета от коронавирусной инфекции сохраняется на достаточно высоком уровне", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что "стратус", как и другие возбудители ОРВИ, может представлять опасность в "группах риска", например, у пожилых людей, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями, иммунодефицитом. Для диагностики заражения новым типом коронавируса остаются эффективными существующие российские тесты. "Неспецифические меры профилактики "стратуса" всем давно известны: использование медицинских масок в общественных местах в период подъема заболеваемости; регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком; избегание мест массового скопления людей; периодическая обработка антисептиком поверхностей мобильных телефонов и других гаджетов", - рассказал Лебедев.
здоровье - общество, михаил лебедев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Эпидемиолог рассказал о симптомах нового штамма коронавируса

Эпидемиолог Лебедев: у 70% заболевших "стратусом" присутствует осиплость голоса

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вариант коронавируса "стратус" отличается достаточно легким течением болезни, симптомы похожи на обычную ОРВИ, отличительной чертой является осиплость голоса у заболевших, она развивается уже на 1-2 день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заразившихся, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он уточнил, что вариант коронавируса XFG, получивший неофициальное название "стратус", новый только отчасти и является "потомком" "омикрона".
"Стратус" отличается достаточно легким течением болезни, симптомы в целом похожи на обычную ОРВИ: головная боль, боли в горле, кашель, заложенность носа, насморк, умеренная лихорадка, слабость. В отличие от гриппа, развитие болезни более "мягкое" и постепенное. Однако есть у "стратуса" и необычный симптом - осиплость голоса, вплоть до его временной потери. Этот симптом развивается уже на 1-2 день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших", - сказал эксперт.
Лебедев пояснил, что "стратус" не способен вызвать более тяжелую болезнь, чем другие варианты "омикрона". Однако он обладает высокой заразностью и достаточно быстро распространяется, что может вызвать рост числа заболевших, особенно в больших городах.
"Тем не менее, риск для общественного здоровья можно оценить как низкий – уровень популяционного иммунитета от коронавирусной инфекции сохраняется на достаточно высоком уровне", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что "стратус", как и другие возбудители ОРВИ, может представлять опасность в "группах риска", например, у пожилых людей, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями, иммунодефицитом. Для диагностики заражения новым типом коронавируса остаются эффективными существующие российские тесты.
"Неспецифические меры профилактики "стратуса" всем давно известны: использование медицинских масок в общественных местах в период подъема заболеваемости; регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком; избегание мест массового скопления людей; периодическая обработка антисептиком поверхностей мобильных телефонов и других гаджетов", - рассказал Лебедев.
