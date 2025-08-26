https://ria.ru/20250826/egipet-2037609965.html
"Уже несколько десятков". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами в Египте
Телефоны туристов из России продолжают блокировать в Египте, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Телефоны туристов из России продолжают блокировать в Египте, пишет Telegram-канал SHOT."С проблемой столкнулись уже несколько десятков россиян, которые не в первый раз прилетели на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады", — говорится в публикации.В посте указали, что связь блокируют на телефонах, с которыми россияне уже раньше приезжали в страну и использовали в них египетские сим-карты. Туристы также пожаловались, что устройства не работают в роуминге.В материале подчеркнули, что в отделениях связи в аэропортах путешественникам предлагают снять блокировку с телефонов, но многие не успевают этого сделать из-за больших очередей. Отмечается, что снять ее другими способами почти невозможно из-за технических проблем.Некоторые местные жители предлагают россиянами альтернативу, продавая им модемы с 4G интернетом.В июне SHOT сообщал, что египетское правительство в этом году приняло закон, требующий отключать новые телефоны от местных сотовых сетей в течение 90 дней, если они не пройдут официальную регистрацию.
