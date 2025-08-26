https://ria.ru/20250826/ege-2037646724.html

Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ

Проект с датами ЕГЭ и ОГЭ, которые пройдут в 2026 году, будет опубликован в сентябре, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проект с датами ЕГЭ и ОГЭ, которые пройдут в 2026 году, будет опубликован в сентябре, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. "Мы определились с расписанием проверочных мероприятий, в сентябре вывесим проект расписания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена", - сказал замглавы ведомства в ходе XII Общероссийского родительского собрания. Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2026 года не будет.

