Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/ege-2037646724.html
Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ
Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости, 26.08.2025
Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ
Проект с датами ЕГЭ и ОГЭ, которые пройдут в 2026 году, будет опубликован в сентябре, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:28:00+03:00
2025-08-26T13:28:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61c1de34a3035c39e097484c174c83a2.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проект с датами ЕГЭ и ОГЭ, которые пройдут в 2026 году, будет опубликован в сентябре, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. "Мы определились с расписанием проверочных мероприятий, в сентябре вывесим проект расписания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена", - сказал замглавы ведомства в ходе XII Общероссийского родительского собрания. Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2026 года не будет.
https://ria.ru/20250806/ege-2033660259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40b36fac3b1460f969e8e2beadc217be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ

Проект с датами ЕГЭ и ОГЭ 2026 года опубликуют в сентябре

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проект с датами ЕГЭ и ОГЭ, которые пройдут в 2026 году, будет опубликован в сентябре, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"Мы определились с расписанием проверочных мероприятий, в сентябре вывесим проект расписания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена", - сказал замглавы ведомства в ходе XII Общероссийского родительского собрания.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2026 года не будет.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025
6 августа, 11:42
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала