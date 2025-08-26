Рейтинг@Mail.ru
Школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики
04:23 26.08.2025 (обновлено: 10:18 26.08.2025)
Школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики
Школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики - РИА Новости, 26.08.2025
Школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики
Школьница Надежда Яшмолкина, единственная в России сдавшая ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Школьница Надежда Яшмолкина, единственная в России сдавшая ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики, сообщили РИА Новости в вузе. "Надежда Яшмолкина из Москвы — единственная в стране 11-классница, получившая на ЕГЭ-2025 по 100 баллов сразу по четырем предметам: русскому, профильной математике, информатике и физике. Для продолжения образования она выбрала Высшую школу экономики", — говорится в сообщении. Уточняется, что при поступлении Яшмолкина выбирала между несколькими учебными заведениями, но в итоге стала студенткой программы "Прикладная математика и информатика" (ПМИ) факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. "На ПМИ мы стараемся сочетать гибкость обучения с глубиной, фундаментальностью подготовки будущих исследователей. Студенты могут выбирать углубленные версии курсов по математике и программированию, дополнять свое обучение факультативами. Далее появляются курсы по выбору", — рассказал академический руководитель программы, руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук Евгений Соколов. Он добавил, что студенты, которые набрали максимальные баллы в ходе ЕГЭ, всегда показывают хорошие результаты на ПМИ. "Они талантливы и имеют выдающиеся способности к обучению. Я искренне рад, что Надежда выбрала нашу программу, и уверен, что она сможет реализовать здесь весь свой потенциал", — заключил Соколов.
общество, россия, москва, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Москва, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики

Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики

© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВыпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина
Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Школьница Надежда Яшмолкина, единственная в России сдавшая ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики, сообщили РИА Новости в вузе.
"Надежда Яшмолкина из Москвы — единственная в стране 11-классница, получившая на ЕГЭ-2025 по 100 баллов сразу по четырем предметам: русскому, профильной математике, информатике и физике. Для продолжения образования она выбрала Высшую школу экономики", — говорится в сообщении.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026
23 августа, 02:28
Уточняется, что при поступлении Яшмолкина выбирала между несколькими учебными заведениями, но в итоге стала студенткой программы "Прикладная математика и информатика" (ПМИ) факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
"На ПМИ мы стараемся сочетать гибкость обучения с глубиной, фундаментальностью подготовки будущих исследователей. Студенты могут выбирать углубленные версии курсов по математике и программированию, дополнять свое обучение факультативами. Далее появляются курсы по выбору", — рассказал академический руководитель программы, руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук Евгений Соколов.
Он добавил, что студенты, которые набрали максимальные баллы в ходе ЕГЭ, всегда показывают хорошие результаты на ПМИ.
"Они талантливы и имеют выдающиеся способности к обучению. Я искренне рад, что Надежда выбрала нашу программу, и уверен, что она сможет реализовать здесь весь свой потенциал", — заключил Соколов.
Пробный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
21 августа, 17:49
 
ОбществоРоссияМоскваВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
