Школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Школьница Надежда Яшмолкина, единственная в России сдавшая ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики, сообщили РИА Новости в вузе. "Надежда Яшмолкина из Москвы — единственная в стране 11-классница, получившая на ЕГЭ-2025 по 100 баллов сразу по четырем предметам: русскому, профильной математике, информатике и физике. Для продолжения образования она выбрала Высшую школу экономики", — говорится в сообщении. Уточняется, что при поступлении Яшмолкина выбирала между несколькими учебными заведениями, но в итоге стала студенткой программы "Прикладная математика и информатика" (ПМИ) факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. "На ПМИ мы стараемся сочетать гибкость обучения с глубиной, фундаментальностью подготовки будущих исследователей. Студенты могут выбирать углубленные версии курсов по математике и программированию, дополнять свое обучение факультативами. Далее появляются курсы по выбору", — рассказал академический руководитель программы, руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук Евгений Соколов. Он добавил, что студенты, которые набрали максимальные баллы в ходе ЕГЭ, всегда показывают хорошие результаты на ПМИ. "Они талантливы и имеют выдающиеся способности к обучению. Я искренне рад, что Надежда выбрала нашу программу, и уверен, что она сможет реализовать здесь весь свой потенциал", — заключил Соколов.

