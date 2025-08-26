Ефимов: образовательный комплекс для 3 тысяч детей построят на юге Москвы

https://ria.ru/20250826/efimov-2037643306.html

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Образовательный комплекс для 3 тысяч детей разного возраста построят в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Два участка площадью 1,74 гектара и 1,16 гектара для возведения образовательного комплекса и спортивного ядра соответственно девелоперу выделили у строящегося жилого квартала в районе 2-го Котляковского переулка. По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, договоры аренды заключены на пять лет в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов."Город предоставил девелоперу 2,9 гектара земли в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы для реализации масштабных инвестиционных проектов. Он построит образовательный комплекс, который смогут посещать 2,5 тысячи учащихся школы и 500 воспитанников детского сада. Объект станет одним из самых крупных в Москве. Рядом появится современное спортивное ядро", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как добавляется в сообщении, многофункциональный стадион с площадками для футбола, волейбола и тенниса, беговая дорожка, две зоны для занятий воркаутом и яма для прыжков в длину сформируют школьный спортивный кластер.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в составе жилого комплекса Alia на территории бывшего Тушинского аэродрома открылась школа на 825 мест.

