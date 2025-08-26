Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали Донецк - РИА Новости, 26.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 26.08.2025
Украинские беспилотники атаковали Донецк
Многоквартирные и частные дома, линии электропередачи повреждены в Киевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:46:00+03:00
2025-08-26T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Многоквартирные и частные дома, линии электропередачи повреждены в Киевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в понедельник вечером, сообщили во вторник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Киевском районе Донецка. Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасадов, хозпостроек, газопровода и ЛЭП по 6 адресам: многоквартирные жилые дома по улице Чапаева; частные жилые дома по улице Сакко и Ванцетти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. В ведомстве уточнили, что атака украинского БПЛА - камикадзе по указанному району была совершена в понедельник в 21.45 мск. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
