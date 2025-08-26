Украинские беспилотники атаковали Донецк
В Донецке при атаке беспилотников ВСУ повреждены дома и ЛЭП
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Многоквартирные и частные дома, линии электропередачи повреждены в Киевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в понедельник вечером, сообщили во вторник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Киевском районе Донецка. Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасадов, хозпостроек, газопровода и ЛЭП по 6 адресам: многоквартирные жилые дома по улице Чапаева; частные жилые дома по улице Сакко и Ванцетти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
В ведомстве уточнили, что атака украинского БПЛА - камикадзе по указанному району была совершена в понедельник в 21.45 мск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
