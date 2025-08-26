https://ria.ru/20250826/donetsk-2037635335.html

Украинские беспилотники атаковали Донецк

Украинские беспилотники атаковали Донецк

ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Многоквартирные и частные дома, линии электропередачи повреждены в Киевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в понедельник вечером, сообщили во вторник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Киевском районе Донецка. Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасадов, хозпостроек, газопровода и ЛЭП по 6 адресам: многоквартирные жилые дома по улице Чапаева; частные жилые дома по улице Сакко и Ванцетти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. В ведомстве уточнили, что атака украинского БПЛА - камикадзе по указанному району была совершена в понедельник в 21.45 мск. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

