В правительстве назвали доход задержанного врио замглавы Курской области

В правительстве назвали доход задержанного врио замглавы Курской области - РИА Новости, 26.08.2025

В правительстве назвали доход задержанного врио замглавы Курской области

Задержанный врио замглавы Курской области Владимир Базаров в 2021 году задекларировал доход в 1,85 миллиона рублей, ему принадлежали квартира и автомобиль,... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задержанный врио замглавы Курской области Владимир Базаров в 2021 году задекларировал доход в 1,85 миллиона рублей, ему принадлежали квартира и автомобиль, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области. Базаров с июня 2021 года по февраль 2025 года занимал должность врио замгубернатора Белгородской области - начальника департамента строительства и транспорта. Согласно документам, Базарову в 2021 году принадлежали квартира площадью 77 квадратных метров и легковой автомобиль Toyota Camry 2018 года. Кроме того, в пользовании чиновника была квартира площадью 47 квадратных метров. Всего, по информации из декларации, за 2021 год Базаров заработал 1,85 миллиона рублей. Кроме того, он, занимая должность замгубернатора - председателя правительства Севастополя, задекларировал доход в 5,57 миллиона рублей за 2019 год. На тот момент ему принадлежала квартира площадью 77 квадратных метров и японская легковушка Toyota Camry. Также в пользовании Базарова была квартира площадью 75,7 "квадратов". О задержании Базарова в понедельник утром сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, а дело, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн.

