https://ria.ru/20250826/dohod-2037641555.html
В правительстве назвали доход задержанного врио замглавы Курской области
В правительстве назвали доход задержанного врио замглавы Курской области - РИА Новости, 26.08.2025
В правительстве назвали доход задержанного врио замглавы Курской области
Задержанный врио замглавы Курской области Владимир Базаров в 2021 году задекларировал доход в 1,85 миллиона рублей, ему принадлежали квартира и автомобиль,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:11:00+03:00
2025-08-26T13:11:00+03:00
2025-08-26T13:11:00+03:00
белгородская область
курская область
севастополь
владимир базаров
александр хинштейн
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037370822_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_a47254208dbf4810aee2bb958990d1c8.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задержанный врио замглавы Курской области Владимир Базаров в 2021 году задекларировал доход в 1,85 миллиона рублей, ему принадлежали квартира и автомобиль, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области. Базаров с июня 2021 года по февраль 2025 года занимал должность врио замгубернатора Белгородской области - начальника департамента строительства и транспорта. Согласно документам, Базарову в 2021 году принадлежали квартира площадью 77 квадратных метров и легковой автомобиль Toyota Camry 2018 года. Кроме того, в пользовании чиновника была квартира площадью 47 квадратных метров. Всего, по информации из декларации, за 2021 год Базаров заработал 1,85 миллиона рублей. Кроме того, он, занимая должность замгубернатора - председателя правительства Севастополя, задекларировал доход в 5,57 миллиона рублей за 2019 год. На тот момент ему принадлежала квартира площадью 77 квадратных метров и японская легковушка Toyota Camry. Также в пользовании Базарова была квартира площадью 75,7 "квадратов". О задержании Базарова в понедельник утром сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, а дело, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн.
https://ria.ru/20250825/bazarov-2037378218.html
https://ria.ru/20250826/shtraf-2037600644.html
белгородская область
курская область
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037370822_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f1e6be28c488c6cc77362ba00300cd69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, курская область, севастополь, владимир базаров, александр хинштейн, toyota corolla
Белгородская область, Курская область, Севастополь, Владимир Базаров, Александр Хинштейн, Toyota Corolla
В правительстве назвали доход задержанного врио замглавы Курской области
Задержанный Базаров в 2021 году задекларировал доход в 1,85 миллиона рублей