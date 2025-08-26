https://ria.ru/20250826/dnr-2037681800.html
За неделю в ДНР погибли три человека
За неделю в ДНР погибли три человека - РИА Новости, 26.08.2025
За неделю в ДНР погибли три человека
Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона РИА Новости, 26.08.2025
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 18 по 24 августа погибли три гражданских лица, еще 26 человек, включая одного ребенка, получили ранения.В результате киевской агрессии с начала года в регионе погибли 147 человек, включая трех детей, и пострадали 839 человек, в том числе 58 детей.Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9 767 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 925 гражданских лиц, включая 1 027 детей.
За неделю в ДНР погибли три человека
