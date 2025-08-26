Рейтинг@Mail.ru
За неделю в ДНР погибли три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 26.08.2025 (обновлено: 16:17 26.08.2025)
За неделю в ДНР погибли три человека
За неделю в ДНР погибли три человека - РИА Новости, 26.08.2025
За неделю в ДНР погибли три человека
Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона РИА Новости, 26.08.2025
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 18 по 24 августа погибли три гражданских лица, еще 26 человек, включая одного ребенка, получили ранения.В результате киевской агрессии с начала года в регионе погибли 147 человек, включая трех детей, и пострадали 839 человек, в том числе 58 детей.Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9 767 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 925 гражданских лиц, включая 1 027 детей.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 18 по 24 августа погибли три гражданских лица, еще 26 человек, включая одного ребенка, получили ранения.
В результате киевской агрессии с начала года в регионе погибли 147 человек, включая трех детей, и пострадали 839 человек, в том числе 58 детей.
Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9 767 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 925 гражданских лиц, включая 1 027 детей.
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
 
 
