За неделю в ДНР погибли три человека

Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона РИА Новости, 26.08.2025

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще 26, в том числе ребенок, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 18 по 24 августа погибли три гражданских лица, еще 26 человек, включая одного ребенка, получили ранения.В результате киевской агрессии с начала года в регионе погибли 147 человек, включая трех детей, и пострадали 839 человек, в том числе 58 детей.Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9 767 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 925 гражданских лиц, включая 1 027 детей.

