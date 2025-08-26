Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 26.08.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Расчетами артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны... РИА Новости, 26.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Расчетами артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В Донецкой Народной Республике на Константиновском направлении операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности населенного пункта Бересток был замечен движущийся автотранспорт ВСУ. В ходе дальнейшего наблюдения за местностью по маршруту движения транспортного средства выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Бересток. Координаты выявленной цели были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены в ходе огневого поражения. Потери противника составили до отделения пехоты.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Расчетами артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Донецкой Народной Республике на Константиновском направлении операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности населенного пункта Бересток был замечен движущийся автотранспорт ВСУ. В ходе дальнейшего наблюдения за местностью по маршруту движения транспортного средства выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Бересток. Координаты выявленной цели были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск", - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены в ходе огневого поражения. Потери противника составили до отделения пехоты.
Бойцы батальона Шрама спецназа Ахмат продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
