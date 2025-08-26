https://ria.ru/20250826/dnr-2037588529.html

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.08.2025

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Расчетами артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:04:00+03:00

2025-08-26T09:04:00+03:00

2025-08-26T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Расчетами артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В Донецкой Народной Республике на Константиновском направлении операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности населенного пункта Бересток был замечен движущийся автотранспорт ВСУ. В ходе дальнейшего наблюдения за местностью по маршруту движения транспортного средства выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Бересток. Координаты выявленной цели были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены в ходе огневого поражения. Потери противника составили до отделения пехоты.

https://ria.ru/20250826/otkhod-2037572367.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)