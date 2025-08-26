https://ria.ru/20250826/dnr-2037588529.html
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Расчетами артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В Донецкой Народной Республике на Константиновском направлении операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности населенного пункта Бересток был замечен движущийся автотранспорт ВСУ. В ходе дальнейшего наблюдения за местностью по маршруту движения транспортного средства выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Бересток. Координаты выявленной цели были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены в ходе огневого поражения. Потери противника составили до отделения пехоты.
