Глава РФПИ прокомментировал ситуацию с Вуди Алленом

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом, заявил, что искусство должно наводить мосты, а не сжигать их. В понедельник МИД Украины выразил осуждение Аллену из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Аллен также попал в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец". Персональные данные Аллена были внесены в базу сайта в понедельник. В качестве причины указана "публичная поддержка российской агрессии". "Попытка отменить Вуди Аллена из-за участия по видеосвязи на Московском международном кинофестивале упускает суть: Россия не изолирована, и искусство должно наводить мосты, а не сжигать их", - написал Дмитриев в социальной сети X.

