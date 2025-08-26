Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал ситуацию с Вуди Алленом
01:53 26.08.2025
Глава РФПИ прокомментировал ситуацию с Вуди Алленом
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом, заявил, что искусство должно наводить мосты, а не сжигать их. В понедельник МИД Украины выразил осуждение Аллену из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Аллен также попал в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец". Персональные данные Аллена были внесены в базу сайта в понедельник. В качестве причины указана "публичная поддержка российской агрессии". "Попытка отменить Вуди Аллена из-за участия по видеосвязи на Московском международном кинофестивале упускает суть: Россия не изолирована, и искусство должно наводить мосты, а не сжигать их", - написал Дмитриев в социальной сети X.
© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом, заявил, что искусство должно наводить мосты, а не сжигать их.
В понедельник МИД Украины выразил осуждение Аллену из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Аллен также попал в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец". Персональные данные Аллена были внесены в базу сайта в понедельник. В качестве причины указана "публичная поддержка российской агрессии".
"Попытка отменить Вуди Аллена из-за участия по видеосвязи на Московском международном кинофестивале упускает суть: Россия не изолирована, и искусство должно наводить мосты, а не сжигать их", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Вуди Аллена внесли в базу украинского "Миротворца"
