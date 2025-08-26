Рейтинг@Mail.ru
Диалог Путина и Трампа изменит мир, считает глава РФПИ - РИА Новости, 26.08.2025
17:36 26.08.2025 (обновлено: 18:30 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/dialog-2037715666.html
Диалог Путина и Трампа изменит мир, считает глава РФПИ
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Диалог российского и американского лидеров послужит безопасности и процветанию мира, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом изменит мир и обеспечит глобальную безопасность и процветание", — написал он в соцсети X. Пятнадцатого августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам саммита они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.При этом Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Диалог российского и американского лидеров послужит безопасности и процветанию мира, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом изменит мир и обеспечит глобальную безопасность и процветание", — написал он в соцсети X.
Пятнадцатого августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам саммита они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
При этом Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Путин уважает Трампа, заявил Лавров
24 августа, 16:22
 
