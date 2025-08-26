https://ria.ru/20250826/desantniki-2037637050.html
Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши
Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши - РИА Новости, 26.08.2025
Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши
Штурмовые группы группировки войск "Днепр" столкнулись в стрелковом бою с подразделениями ВСУ, укомплектованными поляками и румынами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 26 авг – РИА Новости. Штурмовые группы группировки войск "Днепр" столкнулись в стрелковом бою с подразделениями ВСУ, укомплектованными поляками и румынами, сообщил РИА Новости десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Зёма"."Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами… Да, слышны были разговоры, речь иностранная", - сказал военный.По его словам, уровень морального духа у польских и румынских наемников крайне низок."Морального духа нет никакого, наемники, они идут чисто за деньги. У нас моральных дух. Мы отстаиваем свое отечество. Свою родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма", - сказал боец.
