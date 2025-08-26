Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 26.08.2025 (обновлено: 12:51 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/desantniki-2037637050.html
2025-08-26T12:49:00+03:00
2025-08-26T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
польша
румыния
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 авг – РИА Новости. Штурмовые группы группировки войск "Днепр" столкнулись в стрелковом бою с подразделениями ВСУ, укомплектованными поляками и румынами, сообщил РИА Новости десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Зёма"."Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами… Да, слышны были разговоры, речь иностранная", - сказал военный.По его словам, уровень морального духа у польских и румынских наемников крайне низок."Морального духа нет никакого, наемники, они идут чисто за деньги. У нас моральных дух. Мы отстаиваем свое отечество. Свою родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма", - сказал боец.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
польша
румыния
польша, румыния, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Польша, Румыния, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаРумынияВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
