Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши

Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши

2025-08-26T12:49:00+03:00

ГЕНИЧЕСК, 26 авг – РИА Новости. Штурмовые группы группировки войск "Днепр" столкнулись в стрелковом бою с подразделениями ВСУ, укомплектованными поляками и румынами, сообщил РИА Новости десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Зёма"."Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами… Да, слышны были разговоры, речь иностранная", - сказал военный.По его словам, уровень морального духа у польских и румынских наемников крайне низок."Морального духа нет никакого, наемники, они идут чисто за деньги. У нас моральных дух. Мы отстаиваем свое отечество. Свою родину. Чтобы не было этого нацизма, национализма", - сказал боец.

