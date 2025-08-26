https://ria.ru/20250826/delo-2037664401.html
В Иркутской области восемь человек стали фигурантами по делу об экстремизме
ИРКУТСК, 26 авг - РИА Новости. Фигурантами уголовных дел об организации деятельности запрещенного в России экстремистского движения "АУЕ"* стали в Иркутской области восемь человек, из которых двое занимают высшее положение в преступной иерархии, сообщило региональное ГУМВД РФ. По данным ведомства, приверженцы криминальной субкультуры пропагандировали преступную идеологию и обычаи, асоциальное поведение и нарушение законов. Фигурантами уголовных дел стали восемь мужчин, двое из которых занимают высшее положение в криминальной иерархии. Один из них 43-летний ранее судимый мужчина известен не только на территории региона, но и в странах СНГ. Контролируя отведенную ему зону влияния, город Усолье-Сибирское и Усольский район, он организовывал распределение денежных средств, поступающих в неформальную воровскую казну, и оказывал материальную поддержку лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Еще один "лидер", ранее неоднократно судимый 30-летний усольчанин, также был наделен криминальным статусом и осуществлял координацию заключенных, разделяющих взгляды экстремистского движения, на территории одного из исправительных учреждений Приангарья. Мероприятия по задержанию фигурантов состоялись одновременно в Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и Ольхонском районе. Один из криминальных авторитетов предпринял попытку скрыться, но был задержан оперативниками на территории Краснодарского края и этапирован в Иркутскую область. Остальные шесть членов группы, имеющие более низкое положение в криминальном мире, четко следовали указаниям и принимали активное участие в пропаганде запрещенного движения, а также вовлекали в его деятельность новых участников. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства связи, банковские карты, оружие, денежные средства и иные предметы с символикой экстремистской организации. "Следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждены уголовные дела по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по частям 1, 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.* Запрещенное в России экстремистское движение.
