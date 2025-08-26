https://ria.ru/20250826/delo-2037599735.html

В Самарской области водитель насмерть сбил двух подростков

2025-08-26T10:13:00+03:00

2025-08-26T10:13:00+03:00

2025-08-26T11:51:00+03:00

САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором водитель сбил насмерть двух подростков на обочине дороги в Самарской области, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. "Следователем следственного отдела по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении СУСК России по региону. По версии следователей, ДТП произошло 25 августа на автомагистрали "Центральная". Девятнадцатилетний водитель не учел дорожные и погодные условия и сбил двух несовершеннолетних пешеходов 15 и 16 лет, стоявших на обочине. Подростки скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. На сайте региональной прокуратуры уточняется, что ДТП с автомобилем Hyundai произошло накануне примерно в 20.55 около городского поселения Петра Дубрава. В момент аварии с двумя погибшими находился еще один несовершеннолетний, который позже самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью. Также скорая помощь с места ДТП доставила в медучреждение водителя Hyundai. Прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

