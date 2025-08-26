https://ria.ru/20250826/defekt-2037631311.html

ОАК выявила дефекты в конструкции 14 "Суперджетов"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14 лайнеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости."В процессе эксплуатации ВС типа RRJ-95 выявлено отклонение от конструкторской документации в виде отсутствия крепежа по стыку стрингеров 42-44 с балкой дублером шпангоута 12 отсека Ф2 фюзеляжа. <...> Данное несоответствие потенциально могло быть допущено на ВС с серийными номерами 95104-95117", — говорится в письме в адрес Росавиации от 15 мая. Этот дефект может повлиять на летную годность, поэтому указанные самолеты необходимо проверить по специально разработанному "Яковлевым" бюллетеню, указывается в документах.По данным реестра, размещенного на портале russianplanes.net, сейчас авиакомпании эксплуатируют семь из 14 указанных лайнеров: пять бортов использует "Ямал" и по одному — "Россия" и "Азимут". Первого августа Росавиация выпустила для них предписание, согласно которому эти самолеты следует проинспектировать и ограничить их полеты при обнаружении таких дефектов.Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Он рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет борт совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011-м. Сейчас ОАК работает над новым, полностью импортозамещенным вариантом самолета — SJ-100.

