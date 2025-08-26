https://ria.ru/20250826/dannye-2037604905.html

Операторы связи будут передавать в ГИС "Антифрод" данные о мошенничестве

Операторы связи будут передавать в ГИС "Антифрод" данные о мошенничестве

Операторы связи будут передавать в ГИС "Антифрод" данные о мошенничестве

Операторы связи РФ должны будут передавать в ГИС "Антифрод" сведения об абонентских номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы - такая... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Операторы связи РФ должны будут передавать в ГИС "Антифрод" сведения об абонентских номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы - такая инициатива предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Второй "пакет" также закрепляет обязанность операторов связи передавать сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод", а также приостанавливать пропуск трафика по включенным в реестр номерам (за исключением вызовов экстренных служб)", - сообщили в аппарате. ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас запущен пилот для апробации решений, добавили там.Во вторник Минцифры разместило второй пакет поправок на федеральном портале проектов нормативных актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения. Ранее глава министерства Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.

