https://ria.ru/20250826/danija-2037708710.html
Дания не исключила признания Палестины как государства
Дания не исключила признания Палестины как государства - РИА Новости, 26.08.2025
Дания не исключила признания Палестины как государства
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила признание палестинского государства при условии, что это государство будет демократическим. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:08:00+03:00
2025-08-26T17:08:00+03:00
2025-08-26T17:08:00+03:00
в мире
палестина
дания
россия
метте фредериксен
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила признание палестинского государства при условии, что это государство будет демократическим. "Мы не говорим "нет" признанию Палестины как государства. Мы за это... Но, конечно, мы должны быть уверены, что это будет демократическое государство", - приводит ее слова агентство Рейтер. Фредериксен заявила 16 августа, что Дания пока не готова признавать палестинское государство, поскольку палестинское движение ХАМАС контролирует очень большую территорию сектора Газа. Государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241122/orban-1985206664.html
палестина
дания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, дания, россия, метте фредериксен, оон, хамас
В мире, Палестина, Дания, Россия, Метте Фредериксен, ООН, ХАМАС
Дания не исключила признания Палестины как государства
Премьер Дании Фредериксен допустила признание государства Палестины