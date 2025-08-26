https://ria.ru/20250826/chp-2037755255.html

В Венесуэле усилили безопасность на границе с Колумбией

В Венесуэле усилили безопасность на границе с Колумбией

МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы направили 15 тысяч военнослужащих в западные штаты Сулия и Тачира для усиления безопасности на границе с Колумбией и предотвращения проникновения преступных группировок, сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. "Сегодня мы усилим (операцию "Молния Кататумбо" - ред.) 15 тысячами военнослужащими на участке от Кастильете до Тачиры, что составляет 851 километр из 2219 километров нашей линии границы с Колумбией", - сообщил министр в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. Военная операция в приграничье, как заявил Падрино Лопес, включает создание воздушного коридора и проходит с участием войск, авиации, дронов и речных судов, задействуя для охраны границы "средства прослушивания, наблюдения, разведки, поиска". Мобилизация армейских подразделений позволит поддерживать согласованную работу 60 подразделений быстрого реагирования, каждое из которых состоит из 250 человек. Она направлена на усиление операции "Молния Кататумбо", которая стартовала в начале 2025 года к югу от озера Маракайбо. Развертывание военных сил происходит на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Каракасом после того, как в начале августа генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. По словам чиновницы, президент Николас Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.

