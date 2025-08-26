После ЧП в Рязанской области в больницах остаются 25 человек
После ЧП на предприятии в Рязанской области в больницах остаются 25 человек
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. После ЧП на предприятии в Рязанской области в стационарах Москвы и Рязани остаются 25 человек, сообщил оперштаб региона.
На предприятии Шиловского района Рязанской области 15 августа произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Губернатор региона Павел Малков в понедельник сообщал, что основные поисково-спасательные работы закончены, на территории предприятия в Шиловском районе и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. Подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз.
"В стационарах остаются 25 человек. Из них 15 в больницах Рязани и 10 в медицинских центрах Москвы", - сообщил во вторник оперштаб региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в штабе по оказанию помощи в поселке Лесной продолжается работа регионального управления социальной защиты населения и социальных служб с пострадавшими. Принято 85 заявлений, 68 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды. Заявления на выплату подали 17 семей погибших,16 из них выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 11 заявлений, выплачено две компенсации.
