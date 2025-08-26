https://ria.ru/20250826/chp-2037707497.html

В Ростовской области 11 домов попали в зону ЧС из-за атаки ВСУ

В Ростовской области 11 домов попали в зону ЧС из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 26.08.2025

В Ростовской области 11 домов попали в зону ЧС из-за атаки ВСУ

Одиннадцать домов попали в зону ЧС в Новобессергеневском поселении Ростовской области в результате атаки ВСУ, сообщил глава Неклиновского района области Василий РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T17:03:00+03:00

2025-08-26T17:03:00+03:00

2025-08-26T17:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

неклиновский район

ростовская область

юрий слюсарь

вооруженные силы украины

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037706454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16f056b5642b2f8e5884692f33c85dfe.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Одиннадцать домов попали в зону ЧС в Новобессергеневском поселении Ростовской области в результате атаки ВСУ, сообщил глава Неклиновского района области Василий Даниленко. ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах. Никто из людей не пострадал. Глава региона Юрий Слюсарь сообщал, что в селе Новобессергеневка в частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. "Сейчас в границах введенной зоны ЧС - 11 домовладений. Основной характер повреждений - выбитые стекла. В нескольких домах пострадали двери, стены и кровля", - написал Даниленко в Telegram. Он добавил, что в одном из домов частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль. На месте работает комиссия по оценке ущерба, все данные фиксируются для последующего оказания помощи пострадавшим, уточнил он.

https://ria.ru/20250826/smi-2037675985.html

неклиновский район

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, неклиновский район, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, telegram