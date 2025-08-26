Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области 11 домов попали в зону ЧС из-за атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 26.08.2025
В Ростовской области 11 домов попали в зону ЧС из-за атаки ВСУ
Одиннадцать домов попали в зону ЧС в Новобессергеневском поселении Ростовской области в результате атаки ВСУ, сообщил глава Неклиновского района области Василий
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Одиннадцать домов попали в зону ЧС в Новобессергеневском поселении Ростовской области в результате атаки ВСУ, сообщил глава Неклиновского района области Василий Даниленко. ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах. Никто из людей не пострадал. Глава региона Юрий Слюсарь сообщал, что в селе Новобессергеневка в частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. "Сейчас в границах введенной зоны ЧС - 11 домовладений. Основной характер повреждений - выбитые стекла. В нескольких домах пострадали двери, стены и кровля", - написал Даниленко в Telegram. Он добавил, что в одном из домов частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль. На месте работает комиссия по оценке ущерба, все данные фиксируются для последующего оказания помощи пострадавшим, уточнил он.
© Фото : Василий Даниленко/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Новобессергеневском поселении
Последствия атаки ВСУ в Новобессергеневском поселении - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Василий Даниленко/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Новобессергеневском поселении
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Одиннадцать домов попали в зону ЧС в Новобессергеневском поселении Ростовской области в результате атаки ВСУ, сообщил глава Неклиновского района области Василий Даниленко.
ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах. Никто из людей не пострадал. Глава региона Юрий Слюсарь сообщал, что в селе Новобессергеневка в частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша.
"Сейчас в границах введенной зоны ЧС - 11 домовладений. Основной характер повреждений - выбитые стекла. В нескольких домах пострадали двери, стены и кровля", - написал Даниленко в Telegram.
Он добавил, что в одном из домов частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль. На месте работает комиссия по оценке ущерба, все данные фиксируются для последующего оказания помощи пострадавшим, уточнил он.
