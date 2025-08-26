Задержанный глава диагностического центра в Челябинске госпитализирован
ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Заведующий единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики областной клинической больницы №3 в Челябинске, задержанный по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 11 миллионов рублей, госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее СУСК сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении заведующего Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ "Областная клиническая больница №3", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Фигурант был задержан, решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
"Фигурант госпитализирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мера пресечения ему не избиралась.
По версии следствия, в период с января по март 2024 года фигурант, являясь членом аукционной комиссии, способствовал заключению и оплате договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ "ОКБ №3" и подконтрольной ему организацией, дублирующих своим содержанием услуги, оказываемые консультационным центром. Стоимость договора составила более 11,6 миллиона рублей. Своими действиями фигурант причинил значительный материальный ущерб министерству здравоохранения Челябинской области. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.
Согласно информации с официального сайта ОКБ №3, единый консультационно-диагностический центр возглавляет кардиолог, заслуженный врач РФ Владимир Мыльников.