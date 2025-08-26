https://ria.ru/20250826/butman-2037756413.html
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей - РИА Новости, 26.08.2025
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей
Компания народного артиста РФ, джазмена Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:46:00+03:00
2025-08-26T23:46:00+03:00
2025-08-26T23:46:00+03:00
культура
россия
игорь бутман
музыка
джаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9995eca5d93f2bae1c9f7482381ba529.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания народного артиста РФ, джазмена Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов. Согласно материалам судебных приставов, в отношении компании ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в 2025 году возбуждено пять исполнительных производств. По одному из них с компании взыскивается более 528 тысяч рублей, а также исполнительский сбор из-за неуплаты долга в срок в 37 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено по решению Арбитражного суда. Согласно же судебным документам, суд постановил взыскать с ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в пользу АО "Невский экологический оператор" задолженность в более чем 515 тысяч рублей, свыше 451 тысячи рублей из них – основной долг, более 63 тысяч рублей неустойки. По второму производству с компании взыскивают 4,5 тысяч рублей за штраф иного органа. Исполнительное производство было возбуждено по акту об административном правонарушении, выписанным МАДИ. Три других производства закрыты, вероятно, из-за оплаты.
https://ria.ru/20250819/dolgi-2036202868.html
https://realty.ria.ru/20250825/zemfira-2037393122.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e180e8245cf08a8e92fd08fb2a5b133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь бутман, музыка, джаз
Культура, Россия, Игорь Бутман, Музыка, джаз
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей
Джаз-оркестр Игоря Бутмана задолжал более 570 тысяч рублей