Рейтинг@Mail.ru
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:46 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/butman-2037756413.html
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей - РИА Новости, 26.08.2025
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей
Компания народного артиста РФ, джазмена Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:46:00+03:00
2025-08-26T23:46:00+03:00
культура
россия
игорь бутман
музыка
джаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9995eca5d93f2bae1c9f7482381ba529.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания народного артиста РФ, джазмена Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов. Согласно материалам судебных приставов, в отношении компании ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в 2025 году возбуждено пять исполнительных производств. По одному из них с компании взыскивается более 528 тысяч рублей, а также исполнительский сбор из-за неуплаты долга в срок в 37 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено по решению Арбитражного суда. Согласно же судебным документам, суд постановил взыскать с ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в пользу АО "Невский экологический оператор" задолженность в более чем 515 тысяч рублей, свыше 451 тысячи рублей из них – основной долг, более 63 тысяч рублей неустойки. По второму производству с компании взыскивают 4,5 тысяч рублей за штраф иного органа. Исполнительное производство было возбуждено по акту об административном правонарушении, выписанным МАДИ. Три других производства закрыты, вероятно, из-за оплаты.
https://ria.ru/20250819/dolgi-2036202868.html
https://realty.ria.ru/20250825/zemfira-2037393122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e180e8245cf08a8e92fd08fb2a5b133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь бутман, музыка, джаз
Культура, Россия, Игорь Бутман, Музыка, джаз
Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей

Джаз-оркестр Игоря Бутмана задолжал более 570 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания народного артиста РФ, джазмена Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов.
Согласно материалам судебных приставов, в отношении компании ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в 2025 году возбуждено пять исполнительных производств. По одному из них с компании взыскивается более 528 тысяч рублей, а также исполнительский сбор из-за неуплаты долга в срок в 37 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено по решению Арбитражного суда.
Николай Басков - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Бывшие тесть и теща Баскова скопили долгов на 17 миллиардов рублей
19 августа, 04:06
Согласно же судебным документам, суд постановил взыскать с ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в пользу АО "Невский экологический оператор" задолженность в более чем 515 тысяч рублей, свыше 451 тысячи рублей из них – основной долг, более 63 тысяч рублей неустойки.
По второму производству с компании взыскивают 4,5 тысяч рублей за штраф иного органа. Исполнительное производство было возбуждено по акту об административном правонарушении, выписанным МАДИ.
Три других производства закрыты, вероятно, из-за оплаты.
Концерт Земфиры - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Земфира* погасила долг по коммунальным платежам
25 августа, 10:58
 
КультураРоссияИгорь БутманМузыкаджаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала