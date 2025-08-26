https://ria.ru/20250826/butman-2037756413.html

Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей

Компания Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания народного артиста РФ, джазмена Игоря Бутмана задолжала более 570 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов. Согласно материалам судебных приставов, в отношении компании ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в 2025 году возбуждено пять исполнительных производств. По одному из них с компании взыскивается более 528 тысяч рублей, а также исполнительский сбор из-за неуплаты долга в срок в 37 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено по решению Арбитражного суда. Согласно же судебным документам, суд постановил взыскать с ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в пользу АО "Невский экологический оператор" задолженность в более чем 515 тысяч рублей, свыше 451 тысячи рублей из них – основной долг, более 63 тысяч рублей неустойки. По второму производству с компании взыскивают 4,5 тысяч рублей за штраф иного органа. Исполнительное производство было возбуждено по акту об административном правонарушении, выписанным МАДИ. Три других производства закрыты, вероятно, из-за оплаты.

