Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, сообщала ранее Росавиация. "Прибыл в 15.18 мск, вылет запланирован на 17.50 мск. Ситуация продолжает оставаться на контроле Уральской транспортной прокуратуры", – сказала собеседница агентства.

