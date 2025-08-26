Рейтинг@Mail.ru
Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске
15:36 26.08.2025
Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске
Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, сообщала ранее Росавиация. "Прибыл в 15.18 мск, вылет запланирован на 17.50 мск. Ситуация продолжает оставаться на контроле Уральской транспортной прокуратуры", – сказала собеседница агентства.
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса ЛондонПекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, сообщала ранее Росавиация.
"Прибыл в 15.18 мск, вылет запланирован на 17.50 мск. Ситуация продолжает оставаться на контроле Уральской транспортной прокуратуры", – сказала собеседница агентства.
Самолет пролетает над Винницкой областью - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Винницкой области заметили неопознанный самолет
