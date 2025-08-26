https://ria.ru/20250826/bolnitsa-2037731539.html

Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

андрей воробьев

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Балашихинскую центральную районную больницу построили уже на четверть, а полностью завершить возведение объекта планируют через 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Больницу возводят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь. Это будет один из самых современных медицинских центров Подмосковья, крупнейшая многопрофильная клиника на востоке региона, отметили в пресс-службе. Здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Богородского округов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил, как идут работы. "В прошлом августе мы запустили большой детский стационар имени Рошаля в Красногорске. Это был знаковый проект, который поддержал наш президент. Сегодня госпиталь работает успешно, за год команда медиков сделала огромное количество операций, спасла тысячи жизней наших ребят. А здесь, в Балашихе – еще более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживает более 2 миллионов человек. За год мы здесь, по сути, построили все, что называется монолитом и до конца 2025 года закроем контур. А в следующие два года будем делать все, что связано с инженеркой и отделкой. Сюда мы должны закупить большое количество оборудования и качественно подготовить всю инфраструктуру", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это большой проект, который также поддержан президентом. Его необходимо реализовать в конце 2027 года – начале 2028 года. И такой проект не единственный – в сентябре планируется выход на строительство еще одного большого и очень нужного медицинского центра в Мытищах. "Хотим его также сделать флагманским, построив стационар, который будет оснащен по последнему слову медицинской техники и обслуживать жителей Ярославского направления. Хочу поблагодарить всех врачей, которые к нам приезжают, строителей, которые реализуют эти очень важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, доступность к высокотехнологичным медицинским услугам", – добавил губернатор. На данный момент объект выполнен на 26,5%. Сейчас строители бетонируют парапет кровли на одном из четырех блоков основного корпуса, ведут установку окон, монтаж внутренних инженерных сетей. Одновременно утепляется и фасад здания. Стройка ведется круглосуточно. На объекте – около 600 человек и более 30 единиц техники. Контролировать процесс помогает система "Цифровой бригадир" на основе ИИ. Общая площадь больницы – свыше 160 тысяч квадратных метров. Здесь будут два корпуса: 10-этажный главный и патологоанатомический. Медучреждение рассчитано на 1123 койки. Работать в нем будут порядка 3 тысяч специалистов, включая более 700 врачей. Они смогут оказывать помощь по 26 профилям. Больницу оснастят передовым оборудованием, в том числе порядка 30 единицами тяжелой техники. Предусмотрены 23 операционных с новейшими решениями в области телемедицины. Также в структуре медучреждения – КДЦ на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. Для оперативной доставки пострадавших будет оборудована вертолетная площадка. Параллельно со строительством больничного комплекса ведется подготовка к модернизации прилегающей дорожной сети. Сейчас проектируется путепровод через железнодорожные пути у станции Черное – он соединит Восточное и Носовихинское шоссе, улучшит транспортную доступность для более 500 тысяч жителей Балашихи. Все работы должны завершить в 2027 году.

московская область (подмосковье)

балашиха

