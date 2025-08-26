https://ria.ru/20250826/bolnitsa-2037731539.html
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть - РИА Новости, 26.08.2025
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть
Балашихинскую центральную районную больницу построили уже на четверть, а полностью завершить возведение объекта планируют через 2,5 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:59:00+03:00
2025-08-26T18:59:00+03:00
2025-08-26T18:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037731128_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d6d27cd3810ab1b2dd245d31ff8d12.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Балашихинскую центральную районную больницу построили уже на четверть, а полностью завершить возведение объекта планируют через 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Больницу возводят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь. Это будет один из самых современных медицинских центров Подмосковья, крупнейшая многопрофильная клиника на востоке региона, отметили в пресс-службе. Здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Богородского округов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил, как идут работы. "В прошлом августе мы запустили большой детский стационар имени Рошаля в Красногорске. Это был знаковый проект, который поддержал наш президент. Сегодня госпиталь работает успешно, за год команда медиков сделала огромное количество операций, спасла тысячи жизней наших ребят. А здесь, в Балашихе – еще более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживает более 2 миллионов человек. За год мы здесь, по сути, построили все, что называется монолитом и до конца 2025 года закроем контур. А в следующие два года будем делать все, что связано с инженеркой и отделкой. Сюда мы должны закупить большое количество оборудования и качественно подготовить всю инфраструктуру", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это большой проект, который также поддержан президентом. Его необходимо реализовать в конце 2027 года – начале 2028 года. И такой проект не единственный – в сентябре планируется выход на строительство еще одного большого и очень нужного медицинского центра в Мытищах. "Хотим его также сделать флагманским, построив стационар, который будет оснащен по последнему слову медицинской техники и обслуживать жителей Ярославского направления. Хочу поблагодарить всех врачей, которые к нам приезжают, строителей, которые реализуют эти очень важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, доступность к высокотехнологичным медицинским услугам", – добавил губернатор. На данный момент объект выполнен на 26,5%. Сейчас строители бетонируют парапет кровли на одном из четырех блоков основного корпуса, ведут установку окон, монтаж внутренних инженерных сетей. Одновременно утепляется и фасад здания. Стройка ведется круглосуточно. На объекте – около 600 человек и более 30 единиц техники. Контролировать процесс помогает система "Цифровой бригадир" на основе ИИ. Общая площадь больницы – свыше 160 тысяч квадратных метров. Здесь будут два корпуса: 10-этажный главный и патологоанатомический. Медучреждение рассчитано на 1123 койки. Работать в нем будут порядка 3 тысяч специалистов, включая более 700 врачей. Они смогут оказывать помощь по 26 профилям. Больницу оснастят передовым оборудованием, в том числе порядка 30 единицами тяжелой техники. Предусмотрены 23 операционных с новейшими решениями в области телемедицины. Также в структуре медучреждения – КДЦ на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. Для оперативной доставки пострадавших будет оборудована вертолетная площадка. Параллельно со строительством больничного комплекса ведется подготовка к модернизации прилегающей дорожной сети. Сейчас проектируется путепровод через железнодорожные пути у станции Черное – он соединит Восточное и Носовихинское шоссе, улучшит транспортную доступность для более 500 тысяч жителей Балашихи. Все работы должны завершить в 2027 году.
https://ria.ru/20250826/podmoskove-2037720469.html
https://ria.ru/20250826/shkola-2037701855.html
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037731128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04af735f67d7798b3c1e7e64154bda69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Андрей Воробьев
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть
Воробьев проверил ход строительства Балашихинской Центральной районной больницы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Балашихинскую центральную районную больницу построили уже на четверть, а полностью завершить возведение объекта планируют через 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Больницу возводят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь.
Это будет один из самых современных медицинских центров Подмосковья, крупнейшая многопрофильная клиника на востоке региона, отметили в пресс-службе. Здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Богородского округов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил, как идут работы.
"В прошлом августе мы запустили большой детский стационар имени Рошаля в Красногорске. Это был знаковый проект, который поддержал наш президент. Сегодня госпиталь работает успешно, за год команда медиков сделала огромное количество операций, спасла тысячи жизней наших ребят. А здесь, в Балашихе – еще более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживает более 2 миллионов человек. За год мы здесь, по сути, построили все, что называется монолитом и до конца 2025 года закроем контур. А в следующие два года будем делать все, что связано с инженеркой и отделкой. Сюда мы должны закупить большое количество оборудования и качественно подготовить всю инфраструктуру", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что это большой проект, который также поддержан президентом. Его необходимо реализовать в конце 2027 года – начале 2028 года. И такой проект не единственный – в сентябре планируется выход на строительство еще одного большого и очень нужного медицинского центра в Мытищах.
"Хотим его также сделать флагманским, построив стационар, который будет оснащен по последнему слову медицинской техники и обслуживать жителей Ярославского направления. Хочу поблагодарить всех врачей, которые к нам приезжают, строителей, которые реализуют эти очень важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, доступность к высокотехнологичным медицинским услугам", – добавил губернатор.
На данный момент объект выполнен на 26,5%. Сейчас строители бетонируют парапет кровли на одном из четырех блоков основного корпуса, ведут установку окон, монтаж внутренних инженерных сетей. Одновременно утепляется и фасад здания. Стройка ведется круглосуточно. На объекте – около 600 человек и более 30 единиц техники. Контролировать процесс помогает система "Цифровой бригадир" на основе ИИ.
Общая площадь больницы – свыше 160 тысяч квадратных метров. Здесь будут два корпуса: 10-этажный главный и патологоанатомический. Медучреждение рассчитано на 1123 койки. Работать в нем будут порядка 3 тысяч специалистов, включая более 700 врачей. Они смогут оказывать помощь по 26 профилям.
Больницу оснастят передовым оборудованием, в том числе порядка 30 единицами тяжелой техники. Предусмотрены 23 операционных с новейшими решениями в области телемедицины. Также в структуре медучреждения – КДЦ на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. Для оперативной доставки пострадавших будет оборудована вертолетная площадка.
Параллельно со строительством больничного комплекса ведется подготовка к модернизации прилегающей дорожной сети. Сейчас проектируется путепровод через железнодорожные пути у станции Черное – он соединит Восточное и Носовихинское шоссе, улучшит транспортную доступность для более 500 тысяч жителей Балашихи. Все работы должны завершить в 2027 году.