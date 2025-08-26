Рейтинг@Mail.ru
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:59 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/bolnitsa-2037731539.html
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть - РИА Новости, 26.08.2025
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть
Балашихинскую центральную районную больницу построили уже на четверть, а полностью завершить возведение объекта планируют через 2,5 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:59:00+03:00
2025-08-26T18:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037731128_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d6d27cd3810ab1b2dd245d31ff8d12.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Балашихинскую центральную районную больницу построили уже на четверть, а полностью завершить возведение объекта планируют через 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Больницу возводят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь. Это будет один из самых современных медицинских центров Подмосковья, крупнейшая многопрофильная клиника на востоке региона, отметили в пресс-службе. Здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Богородского округов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил, как идут работы. "В прошлом августе мы запустили большой детский стационар имени Рошаля в Красногорске. Это был знаковый проект, который поддержал наш президент. Сегодня госпиталь работает успешно, за год команда медиков сделала огромное количество операций, спасла тысячи жизней наших ребят. А здесь, в Балашихе – еще более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживает более 2 миллионов человек. За год мы здесь, по сути, построили все, что называется монолитом и до конца 2025 года закроем контур. А в следующие два года будем делать все, что связано с инженеркой и отделкой. Сюда мы должны закупить большое количество оборудования и качественно подготовить всю инфраструктуру", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это большой проект, который также поддержан президентом. Его необходимо реализовать в конце 2027 года – начале 2028 года. И такой проект не единственный – в сентябре планируется выход на строительство еще одного большого и очень нужного медицинского центра в Мытищах. "Хотим его также сделать флагманским, построив стационар, который будет оснащен по последнему слову медицинской техники и обслуживать жителей Ярославского направления. Хочу поблагодарить всех врачей, которые к нам приезжают, строителей, которые реализуют эти очень важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, доступность к высокотехнологичным медицинским услугам", – добавил губернатор. На данный момент объект выполнен на 26,5%. Сейчас строители бетонируют парапет кровли на одном из четырех блоков основного корпуса, ведут установку окон, монтаж внутренних инженерных сетей. Одновременно утепляется и фасад здания. Стройка ведется круглосуточно. На объекте – около 600 человек и более 30 единиц техники. Контролировать процесс помогает система "Цифровой бригадир" на основе ИИ. Общая площадь больницы – свыше 160 тысяч квадратных метров. Здесь будут два корпуса: 10-этажный главный и патологоанатомический. Медучреждение рассчитано на 1123 койки. Работать в нем будут порядка 3 тысяч специалистов, включая более 700 врачей. Они смогут оказывать помощь по 26 профилям. Больницу оснастят передовым оборудованием, в том числе порядка 30 единицами тяжелой техники. Предусмотрены 23 операционных с новейшими решениями в области телемедицины. Также в структуре медучреждения – КДЦ на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. Для оперативной доставки пострадавших будет оборудована вертолетная площадка. Параллельно со строительством больничного комплекса ведется подготовка к модернизации прилегающей дорожной сети. Сейчас проектируется путепровод через железнодорожные пути у станции Черное – он соединит Восточное и Носовихинское шоссе, улучшит транспортную доступность для более 500 тысяч жителей Балашихи. Все работы должны завершить в 2027 году.
https://ria.ru/20250826/podmoskove-2037720469.html
https://ria.ru/20250826/shkola-2037701855.html
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037731128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04af735f67d7798b3c1e7e64154bda69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Андрей Воробьев
Балашихинская Центральная районная больница построена уже на четверть

Воробьев проверил ход строительства Балашихинской Центральной районной больницы

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Воробьев проверяет ход строительства Балашихинской Центральной районной больницы
Губернатор Подмосковья Воробьев проверяет ход строительства Балашихинской Центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Воробьев проверяет ход строительства Балашихинской Центральной районной больницы . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Балашихинскую центральную районную больницу построили уже на четверть, а полностью завершить возведение объекта планируют через 2,5 года, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Больницу возводят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь.
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Более 165 тысяч жителей Московской области оформили социальные карты
18:03
Это будет один из самых современных медицинских центров Подмосковья, крупнейшая многопрофильная клиника на востоке региона, отметили в пресс-службе. Здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Богородского округов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил, как идут работы.
"В прошлом августе мы запустили большой детский стационар имени Рошаля в Красногорске. Это был знаковый проект, который поддержал наш президент. Сегодня госпиталь работает успешно, за год команда медиков сделала огромное количество операций, спасла тысячи жизней наших ребят. А здесь, в Балашихе – еще более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживает более 2 миллионов человек. За год мы здесь, по сути, построили все, что называется монолитом и до конца 2025 года закроем контур. А в следующие два года будем делать все, что связано с инженеркой и отделкой. Сюда мы должны закупить большое количество оборудования и качественно подготовить всю инфраструктуру", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что это большой проект, который также поддержан президентом. Его необходимо реализовать в конце 2027 года – начале 2028 года. И такой проект не единственный – в сентябре планируется выход на строительство еще одного большого и очень нужного медицинского центра в Мытищах.
"Хотим его также сделать флагманским, построив стационар, который будет оснащен по последнему слову медицинской техники и обслуживать жителей Ярославского направления. Хочу поблагодарить всех врачей, которые к нам приезжают, строителей, которые реализуют эти очень важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, доступность к высокотехнологичным медицинским услугам", – добавил губернатор.
На данный момент объект выполнен на 26,5%. Сейчас строители бетонируют парапет кровли на одном из четырех блоков основного корпуса, ведут установку окон, монтаж внутренних инженерных сетей. Одновременно утепляется и фасад здания. Стройка ведется круглосуточно. На объекте – около 600 человек и более 30 единиц техники. Контролировать процесс помогает система "Цифровой бригадир" на основе ИИ.
Общая площадь больницы – свыше 160 тысяч квадратных метров. Здесь будут два корпуса: 10-этажный главный и патологоанатомический. Медучреждение рассчитано на 1123 койки. Работать в нем будут порядка 3 тысяч специалистов, включая более 700 врачей. Они смогут оказывать помощь по 26 профилям.
Больницу оснастят передовым оборудованием, в том числе порядка 30 единицами тяжелой техники. Предусмотрены 23 операционных с новейшими решениями в области телемедицины. Также в структуре медучреждения – КДЦ на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. Для оперативной доставки пострадавших будет оборудована вертолетная площадка.
Параллельно со строительством больничного комплекса ведется подготовка к модернизации прилегающей дорожной сети. Сейчас проектируется путепровод через железнодорожные пути у станции Черное – он соединит Восточное и Носовихинское шоссе, улучшит транспортную доступность для более 500 тысяч жителей Балашихи. Все работы должны завершить в 2027 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Балашихе проверил готовность школы к открытию после капремонта - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Воробьев в Балашихе проверил готовность школы к открытию после капремонта
16:31
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала