Замкомандира батальона рассказал, как боец обратил в бегство спецназ ВСУ

Замкомандира батальона рассказал, как боец обратил в бегство спецназ ВСУ - РИА Новости, 26.08.2025

Замкомандира батальона рассказал, как боец обратил в бегство спецназ ВСУ

Боец российской группировки "Днепр", отражая атаку ВСУ на Малые Щербаки Запорожской области, сумел спасти раненого сослуживца и обратить в бегство спецназ ГУР

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Боец российской группировки "Днепр", отражая атаку ВСУ на Малые Щербаки Запорожской области, сумел спасти раненого сослуживца и обратить в бегство спецназ ГУР минобороны Украины, зайдя в тыл, рассказал РИА Новости замкомандира батальона с позывным "Соловей". По его словам, бой произошел 9 мая. "Девятого мая, находясь в населенном пункте Малые Щербаки, наша группа столкнулась с попыткой вражеского проникновения на территорию населенного пункта. Боец наш, солдат с позывным "Увар", выполнял задачу по закреплению и отражению атаки противника и в процессе эвакуировал раненого бойца. Наш солдат выполнил первоочередную задачу, спас жизнь сослуживца, эвакуировав его в "желтую зону", после чего "Увар" вернулся, осуществил заход с фланга и... вступил в стрелковый бой", - рассказал командир. Сам "Увар" рассказал РИА Новости, что во время разведки и закрепления на окраине населенного пункта они вместе с сослуживцем услышали иностранную речь и поняли, что противник вошел в село. По словам "Увара", они дождались группу зачистки и вместе с ней вступили в бой, взяв бойцов ВСУ, которые не успели закрепиться и укрывались в подвале, в полукольцо. Противник успел вызвать помощь, был нанесен минометный удар и действовали FPV-дроны, бой затянулся. Сослуживец "Увара" получил ранение, и он эвакуировал его к медикам. После "Увар" решил вернуться в бой, попытавшись в одиночку обойти противника, уничтожил четверых бойцов ВСУ и обратил остальных в бегство. "Моего товарища ранило, я его оттащил в зону эвакуации и вернулся обратно, но решил зайти с фланга. Они не ожидали, что я зайду с тыла. Я принял бой и уничтожил больше четырех человек... Они беспорядочно начали стрелять, не поняли, откуда я стреляю. Потом остальные начали разбегаться. Получается, не дал им закрепиться и пройти к нам", - рассказал он. "Увар" отметил, что при осмотре тел уничтоженных им бойцов были найдены документы об их принадлежности к ГУР министерства обороны Украины. "Потом начали осматривать тела, оказалось, что это спецподразделения МО Украины. Шевроны были, документы были. В документах было написано, что ГУР МО Украины…. Польская (речь была слышна), это когда еще просили сдаться, взяв в полукольцо, они начали сразу стрелять и слышна была польская и английская речь", - сказал он. По словам командира батальона, боец, которого эвакуировал "Увар", выжил и уже вернулся в строй, а сам военнослужащий получил награду.

