Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою

Механик-водитель танка группировки войск "Восток" с позывным "Макс" рассказал о боевых возможностях Т-80БВ, дающих преимущество в бою. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T05:13:00+03:00

2025-08-26T05:13:00+03:00

2025-08-26T07:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

т-80

т-80бв

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247563_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_8cc9b9fa7c56783ac00bd4e24eb6513e.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Механик-водитель танка группировки войск "Восток" с позывным "Макс" рассказал о боевых возможностях Т-80БВ, дающих преимущество в бою. "Служу я, воюю на танке Т-80. Отличная машина... Для меня танк Т-80 - это самый лучший... Я уже достаточно долго прослужил на этих машинах как механик... Я неплохо знаю её (машину - ред.)... Во-первых, восьмидесятка отличается именно точностью боя, системой прицеливания, ведения огня. Одна из ведущих таких характерностей - на ней установлен газотурбинный двигатель вертолетный и, в общем-то, основной вид топлива - керосин. И за счет этого, за счет того, что много лошадиных сил, мощностей, она очень проворная, очень быстрая... Это машина прорыва, по большому счету: большая скорость, маневренность, точность боя", - подчеркнул механик-водитель, слова которого приведены в сообщении министерства обороны РФ. В Минобороны отметили, что ранее механик-водитель "Макс", боец из Якутии, во время боёв в Донецкой Народной Республике взял в плен военнослужащего ВСУ после победы над ним в рукопашной схватке. Сегодня он продолжает успешно выполнять задачи в составе экипажа танка Т-80БВ, демонстрируя смелость и профессионализм, добавили в Минобороны РФ.

