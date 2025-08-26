https://ria.ru/20250826/boets-2037573516.html
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою - РИА Новости, 26.08.2025
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою
Механик-водитель танка группировки войск "Восток" с позывным "Макс" рассказал о боевых возможностях Т-80БВ, дающих преимущество в бою. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:13:00+03:00
2025-08-26T05:13:00+03:00
2025-08-26T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
т-80
т-80бв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247563_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_8cc9b9fa7c56783ac00bd4e24eb6513e.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Механик-водитель танка группировки войск "Восток" с позывным "Макс" рассказал о боевых возможностях Т-80БВ, дающих преимущество в бою. "Служу я, воюю на танке Т-80. Отличная машина... Для меня танк Т-80 - это самый лучший... Я уже достаточно долго прослужил на этих машинах как механик... Я неплохо знаю её (машину - ред.)... Во-первых, восьмидесятка отличается именно точностью боя, системой прицеливания, ведения огня. Одна из ведущих таких характерностей - на ней установлен газотурбинный двигатель вертолетный и, в общем-то, основной вид топлива - керосин. И за счет этого, за счет того, что много лошадиных сил, мощностей, она очень проворная, очень быстрая... Это машина прорыва, по большому счету: большая скорость, маневренность, точность боя", - подчеркнул механик-водитель, слова которого приведены в сообщении министерства обороны РФ. В Минобороны отметили, что ранее механик-водитель "Макс", боец из Якутии, во время боёв в Донецкой Народной Республике взял в плен военнослужащего ВСУ после победы над ним в рукопашной схватке. Сегодня он продолжает успешно выполнять задачи в составе экипажа танка Т-80БВ, демонстрируя смелость и профессионализм, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247563_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_2265a211ad4b5ef06fe837a310a47fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, т-80, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Т-80, Т-80БВ
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою
Особенности танка Т-80БВ помогают ВС РФ побеждать в бою в зоне СВО