Рейтинг@Mail.ru
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 26.08.2025 (обновлено: 07:36 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/boets-2037573516.html
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою - РИА Новости, 26.08.2025
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою
Механик-водитель танка группировки войск "Восток" с позывным "Макс" рассказал о боевых возможностях Т-80БВ, дающих преимущество в бою. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:13:00+03:00
2025-08-26T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
т-80
т-80бв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247563_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_8cc9b9fa7c56783ac00bd4e24eb6513e.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Механик-водитель танка группировки войск "Восток" с позывным "Макс" рассказал о боевых возможностях Т-80БВ, дающих преимущество в бою. "Служу я, воюю на танке Т-80. Отличная машина... Для меня танк Т-80 - это самый лучший... Я уже достаточно долго прослужил на этих машинах как механик... Я неплохо знаю её (машину - ред.)... Во-первых, восьмидесятка отличается именно точностью боя, системой прицеливания, ведения огня. Одна из ведущих таких характерностей - на ней установлен газотурбинный двигатель вертолетный и, в общем-то, основной вид топлива - керосин. И за счет этого, за счет того, что много лошадиных сил, мощностей, она очень проворная, очень быстрая... Это машина прорыва, по большому счету: большая скорость, маневренность, точность боя", - подчеркнул механик-водитель, слова которого приведены в сообщении министерства обороны РФ. В Минобороны отметили, что ранее механик-водитель "Макс", боец из Якутии, во время боёв в Донецкой Народной Республике взял в плен военнослужащего ВСУ после победы над ним в рукопашной схватке. Сегодня он продолжает успешно выполнять задачи в составе экипажа танка Т-80БВ, демонстрируя смелость и профессионализм, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247563_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_2265a211ad4b5ef06fe837a310a47fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, т-80, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Т-80, Т-80БВ
Российский солдат рассказал, что ему помогает побеждать в бою

Особенности танка Т-80БВ помогают ВС РФ побеждать в бою в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Механик-водитель танка группировки войск "Восток" с позывным "Макс" рассказал о боевых возможностях Т-80БВ, дающих преимущество в бою.
"Служу я, воюю на танке Т-80. Отличная машина... Для меня танк Т-80 - это самый лучший... Я уже достаточно долго прослужил на этих машинах как механик... Я неплохо знаю её (машину - ред.)... Во-первых, восьмидесятка отличается именно точностью боя, системой прицеливания, ведения огня. Одна из ведущих таких характерностей - на ней установлен газотурбинный двигатель вертолетный и, в общем-то, основной вид топлива - керосин. И за счет этого, за счет того, что много лошадиных сил, мощностей, она очень проворная, очень быстрая... Это машина прорыва, по большому счету: большая скорость, маневренность, точность боя", - подчеркнул механик-водитель, слова которого приведены в сообщении министерства обороны РФ.
В Минобороны отметили, что ранее механик-водитель "Макс", боец из Якутии, во время боёв в Донецкой Народной Республике взял в плен военнослужащего ВСУ после победы над ним в рукопашной схватке. Сегодня он продолжает успешно выполнять задачи в составе экипажа танка Т-80БВ, демонстрируя смелость и профессионализм, добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныТ-80Т-80БВ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала