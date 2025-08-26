https://ria.ru/20250826/blokirovka-2037562272.html
Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто
26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наличие уязвимостей в программном коде современных авто дает злоумышленникам возможность блокировки чужих машин, рассказал агентству "Прайм" операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский.Он рассказал, что преступники научились на расстоянии отключать важные системы автомобиля — зажигание, тормоза, мультимедиа."Основная цель такой атаки — заставить владельца заплатить выкуп, чтобы восстановить работоспособность транспортного средства. Атаки осуществляются преимущественно через беспроводные интерфейсы, такие как Wi-Fi, Bluetooth и сотовые сети, а также через обновления ПО и сторонние приложения", — объясняет эксперт.Если вы столкнулись с подобной ситуацией нельзя платить выкуп — это ничего не гарантирует, а лишь обогащает преступников. Не пытайтесь подключить авто самостоятельно, так можно повредить электронику. Следует обратиться в техподдержку производителя или официального дилера и в полицию, советует Иванский.
