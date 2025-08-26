https://ria.ru/20250826/blokirovka-2037562272.html

Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто

Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто - РИА Новости, 26.08.2025

Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто

Наличие уязвимостей в программном коде современных авто дает злоумышленникам возможность блокировки чужих машин, рассказал агентству "Прайм" операционный... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T03:15:00+03:00

2025-08-26T03:15:00+03:00

2025-08-26T04:41:00+03:00

авто

илья иванский

общество

мошенничество

fresh auto

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/29/1526692900_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_b64e9bf45b1bba6b39a6ab800897d393.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наличие уязвимостей в программном коде современных авто дает злоумышленникам возможность блокировки чужих машин, рассказал агентству "Прайм" операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский.Он рассказал, что преступники научились на расстоянии отключать важные системы автомобиля — зажигание, тормоза, мультимедиа."Основная цель такой атаки — заставить владельца заплатить выкуп, чтобы восстановить работоспособность транспортного средства. Атаки осуществляются преимущественно через беспроводные интерфейсы, такие как Wi-Fi, Bluetooth и сотовые сети, а также через обновления ПО и сторонние приложения", — объясняет эксперт.Если вы столкнулись с подобной ситуацией нельзя платить выкуп — это ничего не гарантирует, а лишь обогащает преступников. Не пытайтесь подключить авто самостоятельно, так можно повредить электронику. Следует обратиться в техподдержку производителя или официального дилера и в полицию, советует Иванский.

https://ria.ru/20250823/moshennichestvo-2037103192.html

https://ria.ru/20250412/shiny-2010825497.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, илья иванский, общество, мошенничество, fresh auto