Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 26.08.2025 (обновлено: 04:41 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/blokirovka-2037562272.html
Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто
Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто - РИА Новости, 26.08.2025
Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто
Наличие уязвимостей в программном коде современных авто дает злоумышленникам возможность блокировки чужих машин, рассказал агентству "Прайм" операционный... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:15:00+03:00
2025-08-26T04:41:00+03:00
авто
илья иванский
общество
мошенничество
fresh auto
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/29/1526692900_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_b64e9bf45b1bba6b39a6ab800897d393.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наличие уязвимостей в программном коде современных авто дает злоумышленникам возможность блокировки чужих машин, рассказал агентству "Прайм" операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский.Он рассказал, что преступники научились на расстоянии отключать важные системы автомобиля — зажигание, тормоза, мультимедиа."Основная цель такой атаки — заставить владельца заплатить выкуп, чтобы восстановить работоспособность транспортного средства. Атаки осуществляются преимущественно через беспроводные интерфейсы, такие как Wi-Fi, Bluetooth и сотовые сети, а также через обновления ПО и сторонние приложения", — объясняет эксперт.Если вы столкнулись с подобной ситуацией нельзя платить выкуп — это ничего не гарантирует, а лишь обогащает преступников. Не пытайтесь подключить авто самостоятельно, так можно повредить электронику. Следует обратиться в техподдержку производителя или официального дилера и в полицию, советует Иванский.
https://ria.ru/20250823/moshennichestvo-2037103192.html
https://ria.ru/20250412/shiny-2010825497.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/29/1526692900_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_05513f63b84bb9a1c702693884670660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, илья иванский, общество, мошенничество, fresh auto
Авто, Илья Иванский, Общество, Мошенничество, Fresh Auto
Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто

Аналитик Иванский заявил о риске блокировки машин преступниками

© Depositphotos.com / KzenonДверь автомобиля
Дверь автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Depositphotos.com / Kzenon
Дверь автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наличие уязвимостей в программном коде современных авто дает злоумышленникам возможность блокировки чужих машин, рассказал агентству "Прайм" операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский.
Он рассказал, что преступники научились на расстоянии отключать важные системы автомобиля — зажигание, тормоза, мультимедиа.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями
23 августа, 01:33
"Основная цель такой атаки — заставить владельца заплатить выкуп, чтобы восстановить работоспособность транспортного средства. Атаки осуществляются преимущественно через беспроводные интерфейсы, такие как Wi-Fi, Bluetooth и сотовые сети, а также через обновления ПО и сторонние приложения", — объясняет эксперт.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией нельзя платить выкуп — это ничего не гарантирует, а лишь обогащает преступников. Не пытайтесь подключить авто самостоятельно, так можно повредить электронику. Следует обратиться в техподдержку производителя или официального дилера и в полицию, советует Иванский.
Летняя резина - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами
12 апреля, 03:15
 
АвтоИлья ИванскийОбществоМошенничествоFresh Auto
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала