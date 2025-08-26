https://ria.ru/20250826/bloger-2037705022.html

Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения

Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения - РИА Новости, 26.08.2025

Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения

Блогеру в Москве, который насмехался над блокадниками Ленинграда, избрали меру в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T16:52:00+03:00

2025-08-26T16:52:00+03:00

2025-08-26T16:52:00+03:00

москва

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Блогеру в Москве, который насмехался над блокадниками Ленинграда, избрали меру в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале пост с видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea. В пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против юноши 2005 года рождения возбуждено уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, он задержан и на допросе признал вину в полном объеме. "Избрана мера в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20250825/markaryan-2037549398.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), происшествия