Рейтинг@Mail.ru
Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/bloger-2037705022.html
Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения
Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения - РИА Новости, 26.08.2025
Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения
Блогеру в Москве, который насмехался над блокадниками Ленинграда, избрали меру в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:52:00+03:00
2025-08-26T16:52:00+03:00
москва
россия
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Блогеру в Москве, который насмехался над блокадниками Ленинграда, избрали меру в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале пост с видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea. В пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против юноши 2005 года рождения возбуждено уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, он задержан и на допросе признал вину в полном объеме. "Избрана мера в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20250825/markaryan-2037549398.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения

Насмеявшемуся над блокадниками блогеру из Москвы запретили определенные действия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Блогеру в Москве, который насмехался над блокадниками Ленинграда, избрали меру в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале пост с видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea. В пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против юноши 2005 года рождения возбуждено уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, он задержан и на допросе признал вину в полном объеме.
"Избрана мера в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Блогера Маркаряна арестовали
Вчера, 21:01
 
МоскваРоссияЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала