Блогеру, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Блогеру в Москве, который насмехался над блокадниками Ленинграда, избрали меру в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале пост с видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea. В пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против юноши 2005 года рождения возбуждено уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, он задержан и на допросе признал вину в полном объеме. "Избрана мера в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
