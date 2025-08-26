Рейтинг@Mail.ru
Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 26.08.2025 (обновлено: 22:50 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/bild-2037752029.html
Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild
Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild - РИА Новости, 26.08.2025
Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild
Истребители ВВС Германии якобы поднялись для сопровождения российского самолета Ил-20М в небе над Балтийским морем, утверждает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T22:49:00+03:00
2025-08-26T22:50:00+03:00
в мире
германия
балтийское море
нато
eurofighter typhoon
ил-20
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965414654_0:193:2049:1345_1920x0_80_0_0_21e6db6172a510f62d01b6ceb2104232.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Истребители ВВС Германии якобы поднялись для сопровождения российского самолета Ил-20М в небе над Балтийским морем, утверждает газета Bild со ссылкой на представителя военно-воздушных сил ФРГ. "НАТО подняла по тревоге два немецких (истребителя – ред.) Eurofighter в связи с приближением российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Истребители-перехватчики взлетели с аэродрома Росток-Лааге, чтобы идентифицировать российский самолет типа Ильюшин Ил-20М", - говорится в статье. Согласно публикации, самолет находился в международном воздушном пространстве. По информации издания, самолеты ВВС Германии поднимаются над Балтикой по тревоге уже десятый раз с начала 2025 года. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250826/germaniya-2037731713.html
германия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965414654_0:1:2049:1537_1920x0_80_0_0_7ff86c86442cc4eca7faf1af208949aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, балтийское море, нато, eurofighter typhoon, ил-20
В мире, Германия, Балтийское море, НАТО, Eurofighter Typhoon, Ил-20
Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild

Bild: истребители ВВС ФРГ сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем

© Фото : Team LuftwaffeИстребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Team Luftwaffe
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Истребители ВВС Германии якобы поднялись для сопровождения российского самолета Ил-20М в небе над Балтийским морем, утверждает газета Bild со ссылкой на представителя военно-воздушных сил ФРГ.
"НАТО подняла по тревоге два немецких (истребителя – ред.) Eurofighter в связи с приближением российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Истребители-перехватчики взлетели с аэродрома Росток-Лааге, чтобы идентифицировать российский самолет типа Ильюшин Ил-20М", - говорится в статье.
Согласно публикации, самолет находился в международном воздушном пространстве. По информации издания, самолеты ВВС Германии поднимаются над Балтикой по тревоге уже десятый раз с начала 2025 года.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Немецкий фрегат в порту Вильгельмсхафена - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Немецкие порты попросили денег на подготовку к "войне"
Вчера, 18:59
 
В миреГерманияБалтийское мореНАТОEurofighter TyphoonИл-20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала