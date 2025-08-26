https://ria.ru/20250826/bild-2037752029.html

Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild

Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild - РИА Новости, 26.08.2025

Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild

Истребители ВВС Германии якобы поднялись для сопровождения российского самолета Ил-20М в небе над Балтийским морем, утверждает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T22:49:00+03:00

2025-08-26T22:49:00+03:00

2025-08-26T22:50:00+03:00

в мире

германия

балтийское море

нато

eurofighter typhoon

ил-20

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965414654_0:193:2049:1345_1920x0_80_0_0_21e6db6172a510f62d01b6ceb2104232.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Истребители ВВС Германии якобы поднялись для сопровождения российского самолета Ил-20М в небе над Балтийским морем, утверждает газета Bild со ссылкой на представителя военно-воздушных сил ФРГ. "НАТО подняла по тревоге два немецких (истребителя – ред.) Eurofighter в связи с приближением российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Истребители-перехватчики взлетели с аэродрома Росток-Лааге, чтобы идентифицировать российский самолет типа Ильюшин Ил-20М", - говорится в статье. Согласно публикации, самолет находился в международном воздушном пространстве. По информации издания, самолеты ВВС Германии поднимаются над Балтикой по тревоге уже десятый раз с начала 2025 года. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250826/germaniya-2037731713.html

германия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, балтийское море, нато, eurofighter typhoon, ил-20