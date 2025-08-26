Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать украинских беженцев - РИА Новости, 26.08.2025
13:55 26.08.2025
В Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать украинских беженцев
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В Европейской комиссии, комментируя вето президента Польши на закон о соцвыплатах и медобеспечении неработающих граждан Украины в стране, заявили, что страны Евросоюза обязаны обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года в соответствии с механизмом временной защиты, однако размеры и формы поддержки страны устанавливают самостоятельно. "Мы видели проект закона, но не комментируем проекты. В целом, механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, но размеры и формы поддержки различаются от страны к стране", - указал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмер. В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Он уточнил, что в этом документе социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Навроцкий напомнил, что предложенные им изменения являются частью его предвыборной программы, которую он представил на недавних выборах главы государства. После начала специальной военной операции в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев из Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
