Силовики опровергли сообщения о захвате ВСУ Бессаловки
Сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка в Сумской области являются ложными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка в Сумской области являются ложными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В сети продолжают распространяться сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка Сумской области, которые не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ этот населенный пункт не контролируют. Минобороны России сообщило об освобождении Бессаловки 7 июля.
