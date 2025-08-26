https://ria.ru/20250826/bessalovka-2037584168.html

Силовики опровергли сообщения о захвате ВСУ Бессаловки

Силовики опровергли сообщения о захвате ВСУ Бессаловки

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка в Сумской области являются ложными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В сети продолжают распространяться сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка Сумской области, которые не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ этот населенный пункт не контролируют. Минобороны России сообщило об освобождении Бессаловки 7 июля.

