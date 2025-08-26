Рейтинг@Mail.ru
Силовики опровергли сообщения о захвате ВСУ Бессаловки - РИА Новости, 26.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/bessalovka-2037584168.html
Силовики опровергли сообщения о захвате ВСУ Бессаловки
Силовики опровергли сообщения о захвате ВСУ Бессаловки - РИА Новости, 26.08.2025
Силовики опровергли сообщения о захвате ВСУ Бессаловки
Сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка в Сумской области являются ложными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка в Сумской области являются ложными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В сети продолжают распространяться сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка Сумской области, которые не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ этот населенный пункт не контролируют. Минобороны России сообщило об освобождении Бессаловки 7 июля.
Силовики опровергли сообщения о захвате ВСУ Бессаловки

Сообщения о захвате ВСУ Бессаловки в Сумской области являются ложными

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка в Сумской области являются ложными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В сети продолжают распространяться сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка Сумской области, которые не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ этот населенный пункт не контролируют.
Минобороны России сообщило об освобождении Бессаловки 7 июля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
