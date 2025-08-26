https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037581757.html

Над Крымом сбили восемь беспилотников

Над Крымом сбили восемь беспилотников

Дежурные средства российской ПВО утром во вторник сбили восемь украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром во вторник сбили восемь украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на вторник."Двадцать шестого августа с 7.00 до 7.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

