Над Крымом сбили восемь беспилотников
Над Крымом сбили восемь беспилотников
2025-08-26T08:05:00+03:00
2025-08-26T08:05:00+03:00
2025-08-26T08:09:00+03:00
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром во вторник сбили восемь украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на вторник."Двадцать шестого августа с 7.00 до 7.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
2025
